«Ich möchte nie dasselbe ausprobieren»: Heinz Hollinger hat als Musikvermittler das Musikleben beeinflusst

Er ist einer der führenden Komponisten der Welt, prägte als herausragender Oboist das Repertoire für dieses Instrument, er hat sich als Dirigent einen Namen gemacht, hat als Pädagoge und Musikvermittler das Musikleben beeinflusst.

Heinz Holliger ist sicher einer der universalsten Musiker unserer Zeit, aber er selbst spielt das herunter: «Ich bin einfach Musiker, für mich hat alles einen gemeinsamen Kern. Dass ein Komponist ein ganz passabler Interpret ist, das war bis vor kurzem noch völlig normal, wenn Sie etwa an Beethoven als Pianist, Mahler und Mendelssohn als Dirigenten oder Bartók als einen der grössten Pianisten seiner Zeit denken. Heute ist es halt so, dass sich jeder ein ganz kleines Gebiet aussucht und das für sich beackert.»

Geburtstag bereits gefeiert

Seinen 80. Geburtstag hat der 1939 in Langenthal geborene Musiker zwar bereits am vergangenen 21. Mai gefeiert. In Basel, wo Holliger seit vielen Jahren wohnt, hat man sich etwas Zeit gelassen mit dem Geburtstagsgeschenk, was Holliger kein bisschen stören dürfte, denn runde Geburtstage sind das Letzte, was ihn interessiert.

Eher verwundert stellt er fest, dass die achtzig doch «eine recht eindrückliche Zahl» sei, und mokiert sich über den Kulturbetrieb, der sich in seiner Konzeptlosigkeit an solchen Äusserlichkeiten orientiert. Dass er achtzig geworden sei, sei etwas vom wenigen, wofür man ihn nun wirklich nicht verantwortlich machen könne.