Tanz auf der Mittleren Brücke

Höhepunkt zur Mittagszeit war dann der Tanz der drei Ehrenzeichen nach traditionellen Choreografien auf der für den Verkehr gesperrten Mittleren Brücke. Vogel Gryff, Wild Maa und Leu sind die Ehrenzeichen der "Drei E.", der Kleinbasler Ehrengesellschaften zum Greifen, zur Hären und zum Rebhaus.

Dieses Jahr ist es die E. Gesellschaft zur Hären, die den Vorsitz bei den Drei Ehrengesellschaften des Kleinbasels hat.

Im Verlauf des Tages standen rund 40 Tänze vor Meistern und Vorgesetzte und an verschiedenen Orten im Kleinbasel auf dem bis tief in die Nacht dauernden Programm. Dabei beehrten die drei Schildhalter-Figuren am Nachmittag auch das "Gryffe-Mähli", an dem die 450 Gesellschaftsbrüder mit ihren Gästen jeweils unter sich sind.

Die "drei E." sind aus zunftähnlichen Zusammenschlüssen der Kleinbasler Bürger im Mittelalter hervorgegangen. Sie nahmen im rechtsufrigen Teil der Stadt Basel gesellschaftliche und öffentliche Aufgaben wahr. Der Brauch des Vogel Gryff entwickelte sich aus den jährlichen Waffeninspektionen früherer Zeiten. Seit 1838 tanzen die "drei E." gemeinsam. (SDA)