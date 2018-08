Nach einem Überfall auf eine Bank in Riehen am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das betroffene Einkaufszentrum in Riehen wurde von Polizisten umstellt.

Einige Medien berichten davon, dass es laut Angaben von Leserreportern zu einer Schussabgabe gekommen sein soll. Dies bestätigten die Behörden bislang allerdings nicht.