«Wie die alti Fasnacht!» Beweisen Sie hier, wie gut Sie unsere Basler Fasnacht kennen.

Die Basler Fasnacht ist uralt und sie fand schon immer draussen statt! Aber halt, das stimmt gar nicht. Sie fiel gerade in der Neuzeit zum Beispiel einmal 2190 Tage lang aus. Wann war das?

Also tauchen wir ein in die alte Welt: Was ist ein «Daaberettli»?

Wofür war das Basler «Casino», also das heutige Stadtcasino am Barfüsserplatz, in den 1940ern und 1950ern auch bekannt?

Bleiben wir kurz beim Maski, also beim Maskenball. Was ist ein «Mäskeli»?

Es heisst Larve, nit Masgge! Das stimmt so nicht ganz: Was war an der Basler Fasnacht mit Maske eigentlich gemeint?

Frauen hatten vor dem Zweiten Weltkrieg an der Basler Strassenfasnacht nichts verloren. Das änderte sich 1938, als drei Frauen nach einem missglückten Einstieg bei einer Männerclique kurzerhand einen eigenen Verein eröffneten. Wie hiess der Verein?

Intrigieren: Kennen Sie den Begriff noch? Wofür steht er?

Wer oder was war ein «Quodlibet»?

Einer der markantesten Aussprüche der Basler Fasnacht spielte damit, dass der Maskierte wohl wusste, wer ihm gegenüber stand, hinter der Larve aber selbst versteckt blieb. Wie begrüsste der Maskierte sein Opfer?

Die Basler Fasnacht kennt eine Vielzahl an klassischen Figuren. Im Jahr 1974 erschien mit der «Goschdym-Kischte» von -minu und Rose-Marie Joray ein erster, augenzwinkernder Kanon dieser Figuren. Die beiden erlaubten sich aber auch eigene Kreationen zu erschaffen.

Wir fragen Sie: Was ist ein Grälleligranz?

Jänu. Nun, es reicht ja, wenn Sie wissen, dass man an der Basler Fasnacht eine Blaggedde trägt und es Räppli heisst, nicht Konfetti. Mehr braucht es auch nicht, um die hiesige Fasnacht zu geniessen.