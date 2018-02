Sie spielen auf Elezis Studium in Medina an. Wie schätzen Sie diese Ausbildung ein?

Dieses Studium orientiert sich am Wahhabismus, der Staatsreligion in Saudi-Arabien. Während seiner Zeit in Medina hat Elezi ziemlich extreme Sachen auf Facebook gepostet. Jetzt gibt er sich gemässigter. Zumindest auf Facebook.

Auf Facebook spricht Ardian Elezi aber kaum Muslime in der Schweiz an. Zehntausende Gefällt-mir-Angaben stammen aus dem Balkan.

Im Internet richtet er sich an die albanische Diaspora und Albanischsprachige in den Heimatländern.

Ein Social-Media-Phänomen. Wird «Peace & Blessing», seine Moschee in Kleinhüningen, überhaupt besucht?

Zum Freitagsgebet kommen 20 bis 30 Leute. Praktisch alles Männer.

In Ihrem Artikel schreiben Sie, Klybeck-Kleinhüningen sei ein «Treffpunkt der internationalen Salafistenszene». Muss die Stadt Basel durch die Grenznähe hier eine besondere Verantwortung wahrnehmen?

Die Quartiere haben diese Rolle schon lange. Drei von vier Moscheen in Klybeck-Kleinhüningen sind radikal. Eine davon, die Saidi Nursi-Stiftung, entstammt der türkischen Hizbollah. Diese war eine islamistische Sekte, in der Ausrichtung nationalistisch und antisemitisch. Die Saidi Nursi-Stiftung ist die älteste Moschee im Basler Norden – und befindet sich schon lange unter Beobachtung.

Werben diese salafistischen Moscheen unter Asylsuchenden im nahen Erstaufnahmezentrum?

Die Arrahma-Moschee, die dritte radikale Moschee in der Gegend, hat aktiv unter Flüchtlingen missioniert. Sie luden sie zum Fastenbrechen ein, sprachen mit ihnen über Gott und die Welt und vermittelten ihnen, dass man als Muslim gewisse Pflichten hat. Wer solcher Indoktrination länger zuhört, glaubt irgendwann, dass es auch Pflicht eines Muslims ist, in den Dschihad zu ziehen, in den Verteidigungskampf für den Islam. Die Arrahma-Moschee ist die internationalste dieser Moscheen. Es kommen Leute aus ganz Europa, manchmal auch aus Asien.

Reisen zum Freitagsgebet bei «Peace & Blessing» internationale Besucher an?

Kaum. Ardian Elezis Moschee hat Anhänger in der direkten Nachbarschaft, im Waldenburgertal und auch jenseits des Jura.

Fast zeitgleich mit Ihrem Artikel über Elezi berichtete die «Tageswoche», dass in der evangelisch-reformierten Gellertkirche antisemitische und frauenfeindliche Predigten gehalten werden, die nicht minder radikal sind.

In allen Religionen gibt es solche Tendenzen. Religion ist immer eine Frage der Auslegung – und eine Frage, wie diese Auslegung dann ins tägliche Leben übersetzt wird. Bischof Huonder braucht auch nicht mehr als ein Bibelzitat, um gegen Schwule zu hetzen.

Die Basler CVP fordert – begründet mit Ihrer Recherche – unter anderem flächendeckende Untersuchungen in allen Moscheen und Einreiseverbote.

Ich kenne nicht alle 16 Moscheen in Basel, aber der Grossteil ist unverdächtig. Flächendeckender Generalverdacht ist gefährlich und schürt Ressentiments. Bei einem Bruchteil der Moscheen in der Schweiz gibt es Nährboden für Radikalisierung, und wiederum nur ein kleiner Teil der Radikalisierten wird gewalttätig. Die schweigende Mehrheit der Muslime in der Schweiz hat begriffen, dass ihre Religion von Terroristen und radikalen Predigern in den Dreck gezogen wird. Nur zur Information: Alle meine Quellen in der Recherche für einen solchen Artikel sind Muslime.

Wie können Behörden mit der kleinen radikalen und extremistischen Minderheit unter den Muslimen umgehen?

Nicht anders als mit politischen Extremisten. Auf mich wirken alle Radikalen von der psychologischen Konstitution her ähnlich. Das Gefahrenpotenzial ist nicht bei allen gleich, aber das kann sich in fünf Jahren ändern. Deshalb finde ich das deutsche System gut. Es macht keinen Unterschied zwischen rechtem, linkem oder religiösem Extremismus, sondern es heisst klar: Der Verfassungsschutz schützt die verfassungsmässige Ordnung. Die ersten 20 Artikel im deutschen Grundgesetz sind unveränderlich. Dort sind alle Grundprinzipien der liberalen Demokratie festgesetzt.

Wie schätzen Sie den Umgang in der Schweiz mit Extremismus ein?

Unser Nachrichtendienst, der NDB, hat im Gegensatz zum deutschen Verfassungsschutz keine polizeilichen Kompetenzen. Er recherchiert. Ist ein Dossier fertiggestellt, geht es an die Bundesanwaltschaft. Die entscheidet über Anklagen, Hausdurchsuchungen oder Verhaftungen – ohne Rücksprache mit dem NDB. Das ist meiner Meinung nach verbesserungswürdig. Darüber hinaus braucht es wache Mitarbeiter bei anderen Behörden, zum Beispiel bei den Integrationsfachstellen, die auf Signale – etwa Drohungen auf Social Media und psychische Probleme – reagieren sollten. Aber die Hauptarbeit liegt beim Nachrichtendienst. Die Hintermänner sind oft nicht auf Facebook. An die kommt man nur mit nachrichtendienstlichen Mitteln.