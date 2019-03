Schamis Exil und das Schluchzen der Schweizer Söldner

Was Rafik Schami in «Ich wollte nur Geschichten erzählen» berichtet, ist nichts weniger als seine persönliche Erfahrung als Autor im Exil. Gleichzeitig geht er beinahe kulturwissenschaftlich an das Thema heran. Bemerkenswert ist die Leichtigkeit, mit der Schami darin das Besondere mit dem Allgemeinen verbindet: Er verknüpft seine Erfahrungen – was es heisst, nicht nur die Heimat, sondern auch die eigene Sprache zu verlieren –, mit Impulsen zur Kulturgeschichte des Exils. Das reicht von Ovid und Odysseus bis zu den schluchzenden Schweizer Söldnern, nach denen bekannterweise eine bestimmte Art des Heimwehs bezeichnet wird. Wie Heimat von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert wird, ist ebenso Gegenstand seiner Reflexion wie etwa die Gastfreundschaft in der Wüste, oder aus welchem Grund er sich (hartnäckig) weigert, Deutschland als seine Heimat zu bezeichnen.

Dass die Texte in kleinen Häppchen von zwei bis drei Seiten zu geniessen sind – Schami selbst nennt sie Steine eines Mosaiks – soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie lehrreich sie sind und wie scharf seine Feder dann wird, wenn es darum geht, Unrecht zu benennen und Stellung zu beziehen.

Etwa zu den fünfzehn Geheimdiensten des syrischen Regimes. Oder zu Menschen, die nur unter vier Augen mutig sind. Feiglinge mag er nicht, Rafik Schami. Was er sehr mag, sind Schwalben, Tucholsky und die Freiheit.

«Ich wollte nur Geschichten erzählen» ist ein ernstes, ein aufrichtiges Buch, gewürzt mit Momenten der Heiterkeit. Dass Schami auch Essays darin untergebracht hat, die wenig mit der Exilthematik zu tun haben, stört nicht, im Gegenteil. Die Tipps für junge Schreibende etwa leuchten sofort ein. Weniger einleuchtend ist die Wahl des Covers und die Titelschrift, beides lenkt vom Ernst des Inhalts ab. Aber wie sagte schon Willie Dixon: «You Can’t Judge a Book by Its Cover, (Honey)».