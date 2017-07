Die regelmässigen Mitteilungen des Basler Zolli sind so etwas wie ein Kantonsblatt aus dem Tierreich. Bauprojekte, Geburtsanzeigen, Todesfälle aber auch Weg- und Umzüge werden genau dokumentiert. Einfach mit herzigeren Bildern. Manchmal aber geben die Geschehnisse hinter den Zolli-Mauern Stoff her für richtig gutes Drama. So auch die bisherige Lebensgeschichte eines Weisstorchs, der den – zugegeben etwas unpoetischen – Namen SK092 trägt.