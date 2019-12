Ein Playboy als Mäzen: Ackermann kritisiert Museumsdirektor

«Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne». Das ist nicht nur ein Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche, sondern auch der Titel eines Symposiums, auf welches das Historische Museum Basel (HMB) auf Website und Flyern hinweist. Der Grund für die Werbung: Organisator der Veranstaltung ist Peter Buser, der die aktuelle Nietzsche-Ausstellung des HMB mit einer Spende von 400'000 Franken rettete. Der 82-jährige Buser ist bekannt als Playboy, der Feminismus als unnatürlich betrachtet und über verweichlichte «Abwaschboys in der Küche» herzieht. In seiner Podiumsdiskussion möchte er den Begriff der Gehorsamkeit ins Zentrum stellen. «Ich glaube, dass Frauen diesen Gehorsam zu ihrem Glück durchaus leben können», schreibt er in der Ankündigung.

Museen dürfen selbst über ihre Geldgeber entscheiden

Über die Inhalte des Vertrages, den das Museum mit Buser abgeschlossen hat, will HMB-Kommunikationschef Andreas Mante nicht Auskunft geben. Klar ist aber: Mit dem Symposium zieht das Museum unter der Leitung von Marc Fehlmann, der seit längerem krankgeschrieben ist, den Ärger von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann auf sich. Auf Anfrage schreibt sie: «Die Veranstaltung ist weder zeitgemäss noch kann ich mich dafür erwärmen.» Das Museumsgesetz schreibe aber vor, dass Museen inhaltlich und finanziell selbstständig seien. «Uns war aus diesem Grund nicht bekannt, dass mit Herrn Buser ein Vertrag zur Finanzierung der Nietzsche-Ausstellung abgeschlossen wurde, in dem auch dieses Podium erwähnt wird», schreibt Ackermann auf Anfrage.