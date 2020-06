Ein Hilferuf der Veranstaltungsbranche: Ganz Basel leuchtete am Montagabend rot

Landesweit wurden am Montagabend von 22 Uhr bis Mitternacht 497 Gebäude mit rotem Licht angestrahlt. In Basel waren dies unter Anderem die Messehalle, die Elisabethenkirche, das Sudhaus, das Volkshaus und das St. Alban Tor. Auch das Musical Theater, die Kaserne und das Kunstmuseum erstrahlten in Rot.

Mit der internationalen Aktion, die auch gleichzeitig in Deutschland, Österreich und Belgien stattfand, wollte die Eventbranche auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Bereits Wochen vor dem Lockdown litt die Veranstaltungstechnikbranche stark unter abgesagten Events.