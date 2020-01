Ein Blauer Mann packt im Interview mit der bz aus: «Ich fühle mich wie Superman»

Aktuell gibt es fixe Shows in fünf amerikanischen Städten und in Berlin sowie je eine Tour-Formation in den USA und in Europa.

Mit Letzterer kommt Brian Tavener nach Basel. Der Musiker aus North Carolina hat mehrere Alben veröffentlicht, liess sich 2007 zum Blue Man ausbilden und stellt als «blue captain» die Qualität der aktuellen Produktion sicher.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Brian Tavener: (lacht) Sie werden es nicht glauben: In meinen zwölf Jahren als Blue Man wurde ich das noch nie gefragt. Ich mag Grün sehr.

Sie können sich damit trösten, dass die Blue Man Group eine grüne Botschaft hat.

Stimmt. Unser Anliegen ist, dass wir alle gegenseitig auf uns aufpassen müssen. Das gilt natürlich auch für den Planeten. Im Kern geht es bei der Show um ein Gemeinschaftsgefühl.

Sind die Akteure deshalb gesichtslos?

Genau. Weil man uns nicht erkennt, ist es leichter, sich mit uns zu identifizieren. Ein Blue Man hat kein Ego. Die drei Gestalten auf der Bühne unterscheiden sich kaum voneinander – so wie sich alle Menschen im Grunde gleichen.

Und wozu dann die Farbe?

Die Blue Men sehen komisch aus, haben kaum Mimik und keine Sprache. Aber genau deshalb kann sich das Publikum so gut mit ihnen identifizieren.