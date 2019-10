Der Mensch unterscheidet sich vom Tier. Zum Beispiel darin, dass er Fragen stellen kann. Auch Fragen, auf die er nie eine Antwort bekommt. Friedrich Nietzsche war ein solcher Fragender. Er trieb dieses Spiel so weit, dass er selbst über seine eigene Tätigkeit kübelweise Spott ausgiessen konnte. Zum Beispiel so: «In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden.» Nur ist das, nach Nietzsche, ein hoffnungsloses Unterfangen, denn sein Gedanke endet so: « Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben.»

Solche Sätze haben den Denker mit dem Über- Schnauz weltberühmt gemacht, postum notabene. Nietzsche ist zeitlebens am geringen Interesse an seinen Büchern verzweifelt. Erst nach seinem Tod haben sich Generationen von Philosophen an ihm abgearbeitet und Abertausende von Lesern an seiner glasklaren Sprache ergötzt. Er ist zur Ikone, ja zu einer Art Abziehbild für den Philosophen an sich geworden. Kaum einer wird so viel zitiert wie er. Über kaum einen herrschen so viele Missverständnisse. Kaum einer vermag wie er auch noch gut 120 Jahre nach seinem Tod dermassen zu polarisieren.

Kein Mensch, sondern Dynamit

An den Missverständnissen und Missdeutungen ist er selbst schuld. Jemand, der so viele zitierbare Sätze schreibt, läuft Gefahr, missbraucht oder missverstanden zu werden. Jemand, der von sich schreibt, er sei kein Mensch, sondern Dynamit, und glaubt, die Menschheitsgeschichte werde sich in ein Vor- und ein Nach-Ihm teilen, braucht sich nicht zu wundern, wenn seine Feinde ihm schlicht Grössenwahn attestieren.

Und Feinde hat er sich einige gemacht. Wer Gott als Erfindung des Menschen entlarvt und fröhlich seinen Tod verkündet, der brauchte Ende des 19. Jahrhunderts einigen Mut, ja vielleicht eben sogar etwas Wahn.

Um diesem Denker wirklich gerecht zu werden, gibt es unterschiedliche Strategien. Das Gesamtwerk zu lesen, ist mit Gefahren verbunden und nur Menschen mit athletischer Kondition zu empfehlen. Schon so mancher ist in Nietzsches Meer aus widersprüchlichen Erkenntnissen ertrunken. Einfacher ist es, sich an jemanden zu wenden, der diese Schwimmübung überstanden hat. Benjamin Mortzfeld ist so jemand. Er ist zwar von Haus aus kein Philosoph, sondern Literaturwissenschafter, Historiker und Ausstellungsmacher. Er hat sich jedoch für die Ausstellung, die das Historische Museum kommenden Dienstag eröffnet, zum Spezialisten dafür gemacht, wie Nietzsche einfach zu erklären ist. Zeit also, sich von ihm einige der grossen nietzscheanischen Begriffe erklären zu lassen.