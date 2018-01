Im dichten Morgenverkehr kollidierten am Dienstag gegen 7.30 Uhr kurz nach der Schwarzwaldbrücke in Basel drei Fahrzeuge. Ein Lieferwagenfahrer bremste wegen eines auf die Autobahn auffahrenden Wagens ab, was die beiden hinteren Autofahrer aber zu spät bemerkten.

Die Autos kollidierten und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Deshalb musste die A2 während den Aufräumarbeiten beim Abschnitt Schwarzwaldbrücke einspurig befahren werden.

Verletzt wurde beim Auffahrunfall niemand. Der Morgenverkehr wurde durch den gesperrten Fahrstreifen, aber stark behindert.