«Es handelt sich hierbei nicht um eine Räumung, sondern um einen Sicherungseinsatz», sagte Polizeisprecher Martin Schütz vor Ort. Der Hausbesitzer hätte den Bewohnern mitgeteilt, dass er sie nicht länger toleriere. «Drei Personen haben das Gebäude verlassen, zwei weitere blieben drin.» Als dann im Zuge einer Diskussion andere wieder in das Haus zurückkehren wollten, habe sich «eine gewisse Dynamik» entwickelt.

Daraufhin habe die Polizei den Einsatz verstärkt. In der Tat: Schon bald standen rund 15 Polizisten etwa doppelt so vielen Personen gegenüber, die sich mit den Besetzern solidarisierten. Kreise, die den Besetzern zuzuordnen sind, hatten dazu aufgerufen via SMS aufgerufen. «Besitzer der Erle versucht sich mit 5 Typen Zugang zum Haus zu verschaffen. Bereits 2 Türen aufgebrochen. Unterstützung unbedingt erwünscht», hiess es darin.

Zu keinem Zeitpunkt sah es jedoch so aus, als würde sich die Situation verschärfen. Weder wurde jemand verhaftet, noch kam es zu Gewaltszenen, , die Personen verliessen die «Erle» ohne Widerstand zu leisten. Im Gegenteil: Der Hausbesitzer liess die Bewohner im Anschluss einzeln wieder in die Räumlichkeiten um ihre Habseligkeiten zusammenzupacken. Er reichte allerdings gegen zwei Personen Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch ein. Gegen Abend wollte er das Gebäude durch eine Baufirma unzugänglich machen lassen.

Strasse gesperrt, Bus umgeleitet



Die Polizei sperrte indes den Bereich um die Erlenmatt und insbesondere den ersten Teil der Erlenstrasse ab. Dies führte zu Verspätungen und Umleitungen auf der Linie 30 der BVB.

Den Nachbarn war das Haus mit den farbenfrohen Wandmalereien schon länger ein Dorn im Auge. Jedes Jahr gingen etwa 15 Lärmklagen bei der Polizei ein. An den Wochenende hatten immer wieder Konzerte und Partys stattgefunden. Besitzer der Liegenschaft ist die Firma Fortius Asset Management AG aus dem Kanton Zürich, die schon beim Kauf des Hauses Schlagzeilen gemacht hatte. Weder er noch die Besetzer wollten gegenüber der bz Stellung zu den Vorkommnissen beziehen.