Die neun Esels- und die 17 Königspinguine waren am Samstagabend nach einer rund sechsstündigen Fahrt aus ihrem Exil im Zoo Wuppertal (D) in Basel eingetroffen. Die Pinguin-Anlage im Zolli war seit Oktober 2017 erneuert und um einen zweiten Innenraum erweitert worden.

Die Vögel haben sich schon gut in ihrem neuen Heim eingelebt, wie Kuratorin Friederike von Houwald am Mittwoch vor den Medien sagte. So gut, dass der Zoo Basel bereits am Donnerstag die bei den Besuchenden beliebten Pinguin-Spaziergänge durch den Zoo wieder aufnehmen will.