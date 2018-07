Die Woche begann für die Messe Schweiz schlecht. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass der wichtigste Aussteller, die Swatch Group, an der Uhren- und Schmuckmesse nicht mehr teilnehmen wird, sackte die Aktie der Firma um 10 Prozent ab. Hauptaktionäre sind die Kantone Basel-Stadt, Baselland und Zürich.

In Basel befürchtet man allerdings noch wesentlich tiefgreifendere Folgen, die Baselworld ist ein wichtige Wirtschaftsfaktor, vor allem für die Hotellerie und die Gastronomie.

Der Basler Wirtschaftsminister Christoph Brutschin weilt in den Ferien. Er verweist für die Kommunikation an die Messe Schweiz, in deren Verwaltungsrat er sitzt. Aber als Wirtschaftsdirektor des Kantons sagt er gegenüber der bz: «Natürlich ist der Entscheid bedauerlich, und es ist davon auszugehen, dass der MCH auch Gastronomie und Hotellerie betroffen sein werden. Für weitergehende Aussagen ist es im Moment aber noch zu früh.»