«Und das süsseste Zückerli zurzeit: aus der Schweiz! Anna Aaron!» Der Berliner Radiomoderator machte letztes Wochenende kurzen Prozess mit «Pallas Dreams». Süsser Zucker? Man schluckt unweigerlich ob diesem unbeholfenen Pleonasmus. Denn auch wenn das dritte Aaron-Album nach «Dogs in Spirit» (2011) und «Neon» (2014) erfreulicherweise im Ausland bisher auf so viel Interesse gestossen ist wie nie – bis dahin waren es vier lange Jahre.

Jahre, in denen sich die wagemutige Frau, oft als Ausnahmetalent charakterisiert, zuerst durchschlagen musste in den Untiefen des Musikbusiness. Und lernen musste, sich zu behaupten. Sie wollte, dass ihr Album nach ihren Vorstellungen klingt. Das Label sagte: «Njet.» Am Ende hat Aaron «Pallas Dreams» selber finanziert, notfalls à fonds perdu, wie sie sagt. Man fragt sich: Wieso eigentlich?

Am Anfang oft als kleine Schwester Sophie Hungers unter Wert verkauft, hat die junge Baslerin mit Diven-Potenzial inzwischen längst bewiesen, was in ihr steckt: Sie ist eine Vollblut-Songwriterin mit einzigartiger Bühnenpräsenz und dem – zumal im Pop so zentralen – Gespür für die digitale Produktionsweise, für Texturen, Rhythmen, Hooks.

Die unabhängige Frau

Das dritte Album dieser raren, lyrischen Pop-Sirene hat denn auch alles, was ein Dauerbrenner benötigt: eine klare Vision, ein stringentes Konzept, eingängige Songs. Wieso sollte sich jemand da querstellen? Es entsteht ein schlimmer Verdacht: Kann es sein, dass die Eidgenossenschaft ihre weiblichen erfolgreichen Kreativexporte zu wenig ernst nimmt?

Wenn ja, warum? Der schwelgerische, eingängige Electro-Pop, den Aaron produziert, bietet selbst jedenfalls keine Erklärung dafür. Er mystifiziert, wie Nektar. Und löst dennoch, wie einst die deutsche Nina, Unbehagen aus. Ein Hinweis darauf, dass vielleicht gerade die bedrohliche Tiefe dieser Musikerin immer wieder Angst macht.

Insbesondere die Dichte bleibt hängen an «Pallas Dreams», ein Werk, das sich nährt aus Nacht- und Wachträumen, die sich (unter anderem) um Pallas Athene, antike Göttin der Dichter und Denker, drehen.