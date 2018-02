Soll kiffen legal sein? Oder illegal? Den AGB ist es, um den alten Spruch zu bemühen, scheissegal. Die Alte Glaibasler hegen aber den Verdacht, dass es und allen gut tun würde. Das Sujet dazu: «Root-gääl-grien»

Du hesch jetz, als no niechters Wääse

Dä Zeedel bis do aane gläse.

Und jetz, so isch es unsere Wille

Sottsch us däm e Jointli drille.

Die Pfluuderi könne da wohl nur müde grinsen. Sie sind dogentechnisch eine Liga weiter mit iihrem Sujet «z Basel an mym Rhy hann yych my Koks derbyy»

z Basel an mym Ryy

hann yych my Koks derbyy

denn ei Linie hänn mer no immer gno

well stäärbe muesch jo sowieso

Dagegen ist der Stamm der Rhygwäggi auf der Suche nach der Regierungspräsidentin.«Wo isch s Bethli Ackermaa – mer hälfe sueche»

Abtaucht wie nen U-Boot isch sii

Verschwunde und nur wenig gsichtet

(obwool s nur sälte Tiefgang hett

Wenn si denn mol eppis brichtet).

und weiter:

Isch si nur e Sagegstalt,

e Mythos vome Gschichte-Koch?

Gar analog em Schottland Nessie

S Monschter uss em Dalbeloch?



Der Stamm der Muggedätscher sucht auch, aber nicht nach Elisabeth Ackermann, sondern nach Entscheidungsfreude. «Wo steggsch?»

Dail ych s Znyyni mit em Fränzi?

Gang ych ins Duurne oder schwänz y?

Mecht ych drummle oder pfyffe?

Legg ych Jeans mit Lecher aa?

Hängg ych an s Ohr e Ringli draa?

Sorgen macht sich dagegen der Seibi Stamm um das Schicksal der Basler Pinguine, die wegen der Sanierung ihres Heims in Basel nach Wuppertal umziehen mussten. «Alternative für Pinguin (AfP) - Asyl Yyszyt iim Schwoobeland» lautet das Sujet.

Ihr Wählervolgg, das applaudiert,

wenn d’AfD ganz forsch forciert,

dass Dütschland wider dütscher wird

und nüt me Fremds dr Schwoob verwirrt.

Und ob all der Extremisten und Fanatiker auf der Welt konstatieren die Giftschnaigge: «Risiko – d Wält stoot uffem Spiil»

Sit langem uf em gliiche Fäld - ganz stuur

Ghert em Erdogan zem Thema Menschrächt e Spiilfiguur

Nach em Würfle isch er jetzt no schnell am überleege

Wer stoht mr grad im Weg – wer muess i no in Kenne leege

Die Sans-Gêne sehen den Grund für Extremisten und Krisen in der «Epidemia politica idiotica»:

Es isch so um zwaidausig si,

S git wiider en Epidemie,

wo sich verbraitet, haimlig, still,

will s niemerts wirgglig woor haa will:

Denn das Mool ischs d Epidemie

vo dr politische Idiotie.

Der Stammverein der Spale bleibt beim Thema Krise, allerdings eher bei der moralischen und nimmt mit «iSCHMIERglyych» die Korruption aufs Korn. Vor allem aber die Gleichgültigkeit ihr gegenüber:

D Gsellschaft, s isch daas e Blamasch

kennt se hit nimm, d Zivilguraasch

Sälbschtloss hälffe, kasch vergässe,

y bi doch grad bim Mittagässe