Exotisch kommt sie daher, die Fassade des Hauses «zum Wolf» am Spalenberg 22. Bereits um 1915 nämlich schmückte der Kunstmaler und Werbetechniker Burkhard Mangold die Fassade des Gebäudes mit Jugendstilmalereien in Sgraffitotechnik. Eine Inschrift verdeutlicht: Es handelt sich unter anderem um Öle, Südfrüchte, Zucker, Kaffee und Tee – alles Waren aus fremden Kontinenten zur Zeit des ehemaligen Kolonialhandels. Es sind Zeugnisse einer bewegten Geschichte.

Die kunstvoll gestalteten Szenen beschreiben das einstige Programm der 1306 erstmals erwähnten Liegenschaft, die sich seit 1877 im Besitz der Basler Familie Fischer befand. Bevor sich die Firma 1914 unter Emil Fischer junior jedoch auf Kolonialwaren spezialisierte, hatte bereits sein Vater Emil Fischer-Miville im «Wolf» sein erstes Geschäft als Mehlhändler eröffnet: eine «Spezerei-, Packtuch- und Samenhandlung».

Die Ladenfront aus dem 19. Jahrhundert befindet sich im Erdgeschoss des viergeschossigen Bürgerhauses mit Laube und Hinterhaus. Dort stellte nach beiden Emil Fischer auch ein weiterer Geschäftsinhaber, welcher der älteren Basler Generation durchaus noch ein Begriff sein dürfte, seine Waren aus. Erwin Willimann betrieb dort seinen «Käs Willi», eines der traditionsreichsten und bekanntesten Lebensmittel-Detailgeschäfte der damaligen Basler Innenstadt.

Der «Käs Willi» musste jedoch am 5. April 1986 nach Kündigung durch die Liegenschaftseigentümer einer Kleiderboutique weichen. Seit dem 30. März 2000 präsentiert die Taschenboutique «Andi’s Petite Sacoche» im Schaufenster des Hauserdgeschosses ihre Waren.

Nicht mehr in Familienbesitz

Nun wechselt das Haus nach fast 160 Jahren erstmals seinen Besitzer. Die Erbgemeinschaft der Familie Fischer verkauft die Liegenschaft. Dies dokumentiert das Kantonsblatt Basel-Stadt in seinen Meldungen vom 02. Januar 2019. Die Käufer möchten jedoch nicht namentlich erwähnt werden. Auch der Preis bleibt geheim. Auf die Frage, was die im Kanton Zürich wohnhaften Neubesitzer denn mit dem historischen Gebäude der Stadt Basel verbindet, antwortet der Käufer gegenüber der bz: «Meine Frau stammt aus der Nähe von Basel und wir machen seit Jahren aktiv an der Basler Fasnacht mit. Durch Zufall haben wir erfahren, dass das Objekt zum Verkauf steht».

Was passiert in Zukunft mit dem «Wolf»? Laut Neueigentümer müssen sich jene, denen der Erhalt historischer Gebäude der Basler Altstadt am Herzen liegt, keine Sorgen machen. «Das Haus in der Altstadt soll möglichst so erhalten bleiben, wie es ist. Es geht uns nicht darum, dort exklusive Luxuswohnungen zu erstellen», meint er. Das ist auch gar nicht so schnell möglich. Denn will man die Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis wieder vermietbar machen, müssten die sanitären Einrichtungen aus den 70er-Jahren modernisiert werden.

Das Projekt stehe jedoch noch ganz am Anfang und gestalte sich nicht ganz einfach. So seien von derart alten Häusern oft keine Gebäudepläne vorhanden. «Für das Haus wurden 1941/1942 im Zusammenhang mit einer geplanten Altstadtsanierung Pläne erstellt. Für eine Sanierung müssten diese nach Aufnahme des aktuellen Zustandes aktualisiert werden», so der Neubesitzer.

In Anbetracht dieser Umstände dürfen Altstadtliebhaber hoffen, dass der «Wolf» mit seiner malerischen Fassade auch in Zukunft in möglichst unveränderter Form die Basler Innenstadt schmücken und Vorbeigehende von fernen Orten mit blühenden Kakaobäumen träumen lassen wird.