Der Spion, der Basler Polizist war: Die bizarre Geschichte des Detektivkorporals Josef Böswald

Der Schock sass tief. In den Reihen der Basler Kantonspolizei befand sich in den Kriegsjahren, in denen die Schweiz und insbesondere Basel von einem übermächtigen NS-Deutschland bedroht waren, ein Landesverräter, der der Lörracher Nebenstelle des Sicherheitsdienst der SS aktiv zuarbeitete.

Vom einfachen Polizisten zum Kriminalkommissar

Nicht minder überrascht und empört als die Basler Öffentlichkeit dürften Josef Böswalds Kollegen bei der Basler Kantonspolizei gewesen sein. Nichts in seiner beruflichen und familiären Laufbahn deutete auf eine Entwicklung zum Verräter hin.

Böswald wurde am 2. März 1893 als viertes von zehn Kindern geboren und entstammte einfachen Verhältnissen. Sein Vater, ein geborener Deutscher, war zunächst Bankportier und später Hotelkutscher. Josef war 15 Jahre alt, als die Familie eingebürgert wurde. Am 1. November 1918 trat er in den Polizeidienst ein, 1928 avancierte er zum Detektiv. 1934 folgte seine Beförderung zum Detektivkorporal. Höhepunkt seiner Laufbahn war 1942 die Versetzung zur Jugendanwaltschaft, wo er zwei Jahre später zum ausserordentlichen Kriminalkommissar befördert wurde. Seine Dienstvorgesetzten stellten ihm die besten Dienstzeugnisse aus. Noch 1945, als seine vormaligen Sympathien für das NS-Regime bereits der Staatsanwaltschaft zu Ohren gekommen waren, wurde Böswald dem Regierungsrat zur Beförderung zum ordentlichen Kriminalkommissar vorgeschlagen.

War Josef Böswald ein überzeugter Nationalsozialist, der nach aussen hin das Bild eines treusorgenden katholischen Familienvaters dreier Kinder präsentierte? Das Militärgericht kam zu dem Schluss, dass seine Wendung zum Landesverrat seinem Karrierestreben geschuldet war. Seine Mittäter bestätigten, dass er darauf spekuliert hatte, nach dem von ihm erhofften Einmarsch der Deutschen zum Gestapochef in Basel ernannt zu werden.

Die Sekretärin der SD Lörrach hat ausgepackt

Ein «Beamter B» in der Kantonspolizei, der dem NS-freundlichen Basler Spektrum Gefälligkeiten erwies, war in verschiedenen Verhören genannt worden. Nur reichte die Beweislage zunächst nicht aus, Böswald als diesen «B» zu identifizieren. Zudem gab es bereits 1944 zwei Anzeigen gegen ihn wegen «angeblicher nationalsozialistischer Gesinnung». Die Ermittlungen führten zu keinem schlüssigen Ergebnis, die Akte blieb aber offen.

Nach Kriegsende war die Beweislage eine andere. Am 11. Juli 1945 erwirkte der militärische Untersuchungsrichter A. Läderach bei der politischen Abteilung der Basler Kantonspolizei einen Haftbefehl gegen Josef Böswald sowie die Durchsuchung seiner Wohnung. Bei der Enttarnung Böswalds kam Läderach ein ausgesprochener Glücksfall zur Hilfe, wie es in seinem Schlussbericht heisst: «Schon in früheren Fällen hatte eine gewisse Elsbeth Klöpfer, Sekretärin der SD Stelle Lörrach, wichtige Aussagen gemacht gegen Schweizer, die für den deutschen Nachrichtendienst arbeitete. (...) In der Befragung über die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Basler Polizeibeamten gab sie an, der Det. Kpl. und ausserordentliche Kriminalkommissar Böswald aus Basel sei ein Agent des SD Lörrach und trage als solcher die Agentennummer 7934.» Seine vollständige Nummer lautete: «CH H 7934».

Böswald, nunmehr in Bern in Untersuchungshaft, machte keinerlei sachdienliche Aussagen, stritt seine Agententätigkeit rundweg ab oder spielte ihm nachgewiesene Kontakte zu Leitern der Lörracher Nebenstelle des Sicherheitsdienstes (SD) als belanglos herunter.

Böswald selbst hatte es vermieden, mit den rechtsradikalen Organisationen in Basel in Verbindung gebracht zu werden. Seine Kontakte zum NS-Milieu in Basel und dem seit 1940 aus dem angrenzenden Südbaden agierenden Ernst Leonhardt, dem führenden Kopf der «Schweizerischen Gesellschaft der Freunde der autoritären Demokratie» (SGAD), liefen über einen Mittelsmann. Böswald nahm allerdings direkten Kontakt zum SD in Lörrach auf, wenngleich unter dem Vorwand, es gelte eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Ging es im Kontakt mit Leonhardt im Wesentlichen darum, dass Böswald ihm Interna zu Ermittlungen der politischen Polizei gegen Basler Gesinnungsgenossen aus der SAGD zuspielte, so tat sich in Böswalds Kontakt zum SD in Lörrach noch eine ganz andere Dimension seiner landesverräterischen Aktivitäten auf.

Sein «menschlich verwerflichster Akt» an Kameraden

Böswalds menschlich verwerflichster Akt bestand darin, dem Chef der SD Nebenstelle Lörrach, Ernst Maier, die Kollegen der Basler Kantonspolizei namhaft zu machen, die gegenüber dem NS-Regime in Deutschland feindlich eingestellt waren. Schon Meiers Amtsvorgänger, Karl Lapp, hatte eine sogenannte Verdächtigungskartei mit den Namen von Basler Polizeibeamten angelegt. Böswald ordnete den einzelnen Namen die jeweilige Einstellung seiner Kollegen gegenüber dem Nationalsozialismus zu.

Das Divisionsgericht konstatierte in seiner Urteilsbegründung: «Böswald wusste genau, welche Folgen sein Verrat für seine Kollegen hatte haben müssen, wenn es zu einer militärischen Besetzung der Stadt Basel durch die Deutschen gekommen wäre. Dieser Teil des politischen Nachrichtendienstes lässt deutlich die Grösse seines Verschuldens ermessen.»

Elsbeth Klöpfer, die Sekretärin der SD Lörrach, gab auch Hinweise zu einem systematischen Verrat Böswalds, und zwar an jungen Elsässern, die sich dem vom NS-Regime 1941 auch im annektierten Elsass eingeführten Reichsarbeitsdienst durch Flucht in das nahegelegene Basel entzogen. Hier wurden alle «illegale Grenzübertreter» im Lohnhof im Eingangsbuch, dem Journal, eingetragen, und zwar in den meisten Fällen unter ihrem tatsächlichen Namen und dem Ausgangspunkt ihrer Flucht. Diese Namen, nebst Angaben zum Datum des Grenzübertritts, gingen auf maschinenschriftlich ausgefüllten Zetteln der SD Nebenstelle in Lörrach zu. Von hier aus fanden sie über Karlsruhe und Strassburg zur Gestapo nach Mülhausen, wo man nun das wusste, worüber die kommunalen elsässischen Behörden nur bedingt Angaben machten: Die Betreffenden hatten sich der Einberufung in den Reichsarbeitsdienst durch Flucht in die Schweiz entzogen.

Nach einer Schätzung von Elsbeth Klöpfer handelte es sich um rund 200 Namen. Es können aber auch beträchtlich mehr gewesen sein. Zum Umfang dieser Fluchtbewegung machte der ehemalige Leiter der Gestapo Mülhausen, Kriminalobersekretär Fritz Wendle, folgende Angaben: Soweit ihm erinnerlich «darf die Zahl der im Jahr 1941 abgewanderten Dienstpflichtigen und sonstigen Personen auf zehn pro Tag angegeben werden. Es ist mir bekannt, dass zeitweise in einer Nacht sämtliche Dienstpflichtigen einer Ortschaft vereinbarungsgemäss geflüchtet sind.»

Überbringer der Meldezettel nach Lörrach war der ebenfalls als Agent des SD geführte Ludwig Mahler, eine Schlüsselperson im SD Agentennetz in Basel. Er war vermutlich nicht der einzige Kurier. August Becker, der spätere SD-Leiter von Lörrach, bestätigte, dass laufend Meldungen über Fluchten aus dem Sundgau nach Basel bei ihm eingegangen seien: «Die Angaben zu diesen Leuten wurden uns auf kleinen weissen Zettelchen gemacht, die mit der Maschine beschrieben waren. Wir erhielten sie in der Regel durch Deutsche, deren Namen ich nicht bekannt geben möchte. Die Meldungen kamen alle von Böswald.»

Böswald musste gewusst haben, was er tat, als etwa den «wehrflüchtigen» Eugene Mangold aus Lutter meldete. Darum sei diesem Fall etwas Raum eingeräumt. Eugene Mangold erhielt für den 10. Februar 1943 den Stellungsbefehl. Er hatte sich auf dem Bürgermeisteramt der elsässischen Gemeinde Lutter einzufinden. Bei der Rekrutierung hatten die aufgebotenen Rekruten eine Erklärung zu unterschreiben, wonach sie arischer Abstammung seien und «mit Freude» den deutschen Wehrdienst leisten würden. Mangolds Reaktion: «Wir haben unterschrieben, und dann hauten wir ab.» Gemeinsam mit einem Freund überschritt er in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1943 die Schweizer Grenze.

Mangold suchte kurz nach seiner Flucht während seiner Internierung im Lager Büren per Brief den Kontakt zu langjährigen Basler Bekannten seiner Familie, der Familie Hübsch, nicht ahnend, dass Hermann Hübsch der Pflegesohn des SD Agenten Josef Böswald war. Hübsch erzählte Böswald prompt von der Flucht Mangolds, und Böswald erstattete dem SD in Lörrach Meldung. Nur elf Tage nach seiner Flucht und drei Tage nach der Kontaktaufnahme mit Böswalds Pflegesohn wurden Mangolds Eltern von den Deutschen deportiert. Sie kamen in ein Lager und wurden dann Bauern in Goslar im Harz zur Arbeit zugewiesen.

Der geplante Angriff auf die heiklen Basler Akten

Es wirft ein Licht auf Böswalds Agententätigkeit, dass er selbst beiläufig erwähnte Dinge, die von Interesse für den SD sein konnten, diesem umgehend meldete. Böswalds Nachbar, Gesinnungsgenosse und späterer Mitangeklagter Hermann Mösch berichtete von seinen Wahrnehmungen zu Bunkerbauten während eines Erholungsurlaubs im Guraigel, die der NS Militärspionage über den Standort des Kommandopostens des Divisionskommandos 3 geben konnten. Auch diese Meldung ging nach draussen.

Bei den Machenschaften Böswalds spielte das deutsche Generalkonsulat in Basel eine zentrale Rolle.