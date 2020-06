Der neue Messekonzern: So rollen Kanton und MCH Group den roten Teppich für einen neuen Investor aus

Tatsächlich hat selbst die Regierung in Windeseile entschieden. Den abschliessenden Beschluss zum Ratschlag traf der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 2. Juni, wie Brutschin sagt. Dass die Kommunikation der Messe überlassen worden ist, begründet er so: «Die Information musste aufgrund von Auflagen der Börse durch die MCH Group erfolgen.»

Der Regierungsrat sieht die Interessen der öffentlichen Hand auch dadurch gewahrt, dass Basel-Stadt zusammen mit dem Kanton und der Stadt Zürich eine Sperrminorität von 33,3 Prozent der Aktien behalten will. Gänzlich ausscheiden wird dafür der Kanton Basel- Landschaft, der heute 7,8 Prozent der Aktien hält.

In einem ersten Schritt würde der Aktienanteil der öffentlichen Hand somit unter 30 Prozent fallen, wenn Basel wie die beiden Zürich auf ihre Bezugsrechte verzichten. Doch in einem zweiten Schritt sollte Basel-Stadt ein 30-Millionen-Darlehen, das für den Bau des Messezentrums gewährt worden war, in Eigenkapital umwandeln. Damit steige der Gesamtanteil der öffentlichen Hand wieder auf einen Drittel.

Über diesen zweiten Schritt soll erneut das Basler Parlament entscheiden – voraussichtlich im Herbst. «Im zweiten in Aussicht gestellten Ratschlag wird auch der Investor, so es zu einem

Einverständnis kommt, bekannt gegeben werden können», so Brutschin. Messesprecher Christian Jecker sagt, dass die MCH Group mit den Restrukturierungsschritten vor allem die in den vergangenen Monaten bereits mehrfach umrissenen Strategieanpassungen umzusetzen gedenkt.