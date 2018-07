Auch das neue Trikot, das Präsident Burgener, Sportchef Streller und Trainer Wicky am Mittwoch präsentiert haben, ist in dieser Tradition: rechts blau, links rot beim Heimshirt. Auswärts tritt der FCB in weiss an.

Doch etwas ist in dieser Saison Jahr anders. Das Logo ist wieder auf der linken Brust statt wie zuletzt mittig zu finden - und es ist das alte FCB-Logo. Darüber prangen allerdings die beiden Sterne für 20 Meisterschaften. Der zweite Stern kam 2017 hinzu.