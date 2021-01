Der Basler Fabian Chiquet holt eine Pionierin zurück ins Rampenlicht

Die Online-Premiere an den Solothurner Filmtagen findet statt, aber das Fest ist verschoben – auf Herbst 2021, mindestens. «Natürlich hat mich das im ersten Moment genervt», sagt der Basler Musiker und Filmemacher Fabian Chiquet, der bei «Die Pazifistin» zusammen mit Matthias Affolter Co-Regie führt. Der Film handelt von der Schweizer Feministin, Friedensaktivistin und Chemieprofessorin Gertrud Woker (1878 – 1968). Doch Chiquet mag nicht schwarzmalen, im Grunde genommen könne er über die jetzige Situation sogar froh sein: So würden auch Leute den Film und sein Thema entdecken, die den Weg nach Solothurn gescheut hätten. Ausserdem: «Film ist momentan das einzige Medium, das noch funktioniert.»

Chiquet, der an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel studiert und in Zürich mit einem Master in Transdisziplinarität abgeschlossen hat, weiss, wovon er spricht: Der Mitbegründer der Popband The bianca Story kennt sich auch in der Musik- und Theaterszene aus. «Dort stehen die Leute im Moment wirklich vor grossen Problemen.» Chiquet selber musste Dank des vorfinanzierten Films während der Pandemie keine finanziellen Einbussen hinnehmen. «Aber längerfristig könnte es problematisch werden», glaubt er. «Dieses Jahr werden viele Projekte verschoben, und man weiss nicht, was noch passieren wird.» Das dicke Ende, fürchtet der Regisseur, könnte erst noch kommen.

Dabei hat Chiquet den Ausnahmezustand der Pandemie nicht nur als Belastung empfunden, im Gegenteil: Hatte er so doch Gelegenheit, sich voll auf seinen ersten Dokumentarfilm zu konzentrieren. «Das war schon immer ein Traum von mir.» Entstanden ist «Die Pazifistin» aus einer Videoinstallation, die Chiquet vor drei Jahren erstellte, während er für ein Theaterstück mit der Rapperin Steff La Cheffe recherchierte. «Das Stück handelte von Gender-Stereotypen. Wir suchten nach Frauen, die im vergangenen Jahrhundert Grosses geleistet hatten, aber vergessen worden waren.» Der Regisseur, der selbst aus einer Familie von Biochemikern stammt, wollte das Leben der Wissenschaftlerin Woker «in süffiger Form» erzählen – und rannte damit offene Türen ein. Auf Einladung von SRF wurde aus der Installation ein Dokumentarfilm.

Pendeln zwischen Bern und Basel

Zwei Jahre dauerte es, um «das Puzzle einer vergessenen Frau» (Pressetext) zusammenzusetzen. Während dieser Zeit pendelte der Regisseur so oft wie möglich zwischen Basel – Wohnort von Co-Regisseur Matthias Affolter sowie Produzent Cyrill Gerber – und seinem eigenen Daheim in Bern. «Ich lebe schon seit einigen Jahren hier», erzählt Chiquet am Telefon. Sprachlich abgefärbt hat das aber nicht. «Die Berner lachen immer noch sehr über meinen Dialekt», sagt er in heiterstem Baseldütsch. Die zwei Städte gegeneinander ausspielen will er aber nicht: «Ich glaube, der Unterschied zwischen Basel und Ormalingen ist grösser als der zwischen Bern und Basel.»