Das vorläufige Ende von Fessenheim: Noch dauert es aber Jahrzehnte, bis alles verschwunden ist

Jahrelang stand das AKW Fessenheim im Elsass unter Kritik. Immer wieder wurden Pannen gemeldet. In der Nacht auf Dienstag haben die Betreiber das Atomkraftwerk endgültig abgeschaltet. Der erste Reaktor wurde bereits im Februar vom Netz genommen.

Heute mache ich eine Flasche Champagner auf! Ruedi Rechsteiner, Alt Nationalrat

Für den Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) ein Freudentag. «Für die definitive Schliessung von Fessenheim hat unser Verband jahrelang gekämpft. Mit dem heutigen Tag ist das Risiko eines Atomunfalls in einem der ältesten, unsichersten und in einer Erdbebenzone liegenden AKW deutlich gesunken. Uns ist heute zum Feiern zu Mute», sagte Jürg Stöcklin, TRAS-Präsident und Grünen-Grossrat in Basel-Stadt, am Dienstag vor den Medien.

Es ist ein Freudentag. Dafür haben wir seit 2005 gekämpft. Jürg Stöcklin, Präsident TRAS

167 Gemeinden und Städte forderten Abschaltung Der Verband wurde 2005 gegründet, um «die Kritik an den unzumutbaren Risiken des AKW Fessenheim aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich zu bündeln», so Stöcklin in seiner Rede. Die Kernschmelzen in Fukushima sorgten schliesslich dafür, dass die Resolutionen mit der Forderung nach einer sofortiger Schliessung von Fessenheim von 167 Gemeinden und Städten verabschiedet wurden.

Obwohl sich Stöcklin über die Abschaltung freut, spricht er eine Warnung aus: «Mit dem heutigen Tag beginnt der Rückbau in Fessenheim. Bevor nicht sämtliche Brennstäbe evakuiert sind, bevor die grüne Wiese nicht wiederhergestellt ist, können wir nicht ruhig sein.» TRAS werde wachsam bleiben und den Rückbau des AKW kritisch begleiten.

Wie viele andere habe ich mein Vertrauen in die Atomkraft verloren. Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor Basel-Stadt

Wir sind erleichtert. Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg i.B.

Frühestens in 20 Jahren nicht mehr nuklear Auch wenn die Stilllegung des AKW nun die Gefährdung für die Bevölkerung massiv verringert, ist die Arbeit noch nicht getan. Denn nun steht ein umfangreicher Rückbau an: Bereits im Juli sollen die ersten Arbeiten beginnen. Die Vorbereitungsphase wird fünf Jahre in Anspruch nehmen. Erst nachdem die Brennelemente abtransportiert sind, darf der Abbau des AKW beginnen. Frühestens in 20 Jahren dürfte das Areal als nicht mehr nuklear eingestuft werden.

Die Atomkraft behält all ihre Relevanz. Bruno Le Maire, Wirtschaftsminister Frankreich

Um den Forderungen Ausdruck zu verleihen, veröffentlicht TRAS eine Resolution: Darin werden sichere Lagerstätten für die Brennelemente, Transparenz betreffend des Rückbaus, besserer Schutz vor Erdbeben sowie Vorkehrungen für den Fall einer Kernschmelze gefordert. Unterzeichnet ist das Schreiben von 98 Städten und Gemeinden aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich.