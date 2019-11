Das Präsidialdepartement verweist bei der Popförderung an den RFV

In einem von 70 regionalen Musikschaffenden unterzeichneten Brief beklagt die IG für eine breitere Musikförderung ein «systemisches Ungleichgewicht» zwischen E- und U-Musik in Basel-Stadt. Das Schreiben ist gestern beim Präsidialdepartement eingegangen, wie Katrin Grögel, Co-Leiterin der Abteilung Kultur Basel-Stadt, bestätigt. Es seien «laufend» weitere Stellungnahmen zum Kulturleitbild 2020–2025 eingetroffen, so Grögel. Und: «Die Anliegen der freischaffenden, professionellen Musikschaffenden nehmen wir sehr ernst.»

Auf die Frage, ob sie das von der IG angeprangerte Ungleichgewicht grundsätzlich anerkenne, bleibt sie jedoch vage: «Der Kanton verfügt über griffige Fördermassnahmen in der Klassik, der Neuen Musik und in weiten Teilen der Populärmusik. Letztere fördert der RFV im Auftrag der beiden Kantone BS und BL.»