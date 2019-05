Viele erinnern sich gerne an fröhliche Fernsehmomente im vergangenen Jahrhundert, als Jim Knopf in der Lokomotive in der Augsburger Puppenkiste durchs Kinderprogramm tuckerte. Seither ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen. An seinen Ufern befindet sich in einem ehemaligen Zehntenkeller das Basler Marionettentheater. Ist so ein Theater im Zeitalter der schnellen Filmschnitte und des 3D-Kinos noch zeitgemäss?

«Selbstverständlich», lacht Markus Blättler, der künstlerische Leiter, der mit Dani Jansen das Theater führt. «Wenn Sie von 3D sprechen: Diese Figuren sind eben wirklich dreidimensional, nicht nur in der Illusion. Und die Marionetten entwickeln eine Magie, die schwer zu erklären ist. Schauen Sie mal zu, wenn ein Marionettenspieler auf der Strasse sein Spiel beginnt: Die Leute bleiben wie angewurzelt stehen, auch Erwachsene.»

Wie etwas Unbewegtes plötzlich zum Leben erwacht, fasziniert, ebenso, dass das Ensemble nicht sich, sondern Marionetten ins Rampenlicht stellt. Im Basler Marionettentheater sind fast die Hälfte der Stücke für ein erwachsenes Publikum konzipiert. Wozu sollte ein Erwachsener sich in dieser reichen Theaterlandschaft ausgerechnet ein Figurenstück anschauen? «Die Stücke berühren auf eine besondere Art. Es geht, wie soll ich sagen, alles eine Schicht tiefer», sagt Blättler.

Viele sind langjährige Stammgäste

Tiefer liegt der schöne Gewölbekeller allemal. 29 Treppenstufen muss man unter der Allgemeinen Lesegesellschaft am Münsterplatz hinabsteigen, um in die Welt der Figuren einzutauchen. An der Bar vorbei, kommt man in einen kleinen Raum, der Werkstatt und Büro zu sein scheint. An den Wänden hängen Probepläne, Werkzeug und Marionetten.

In schwarze Samtroben gekleidet sitzen sieben Mitglieder des Ensembles und der Tonmeister um einen Tisch.

Die Regisseurin Nicole Rutschmann gibt letzte Anweisungen. Zum Marionettentheater gestossen ist sie über ihre Mutter Verena Rutschmann, langjähriges Ensemblemitglied. Im Jubiläumsstück spielt diese zum Beispiel den Petrus und den Pinocchio. Einmal gepackt, scheint man von diesem Theater nicht so schnell wieder loszukommen. So sind denn auch viele Zuschauer Stammgäste seit Generationen. Das Weihnachtsstück «Tryptichon» etwa wurde seit 1945 insgesamt 375 Mal aufgeführt, und wenn ein Schaf an einer anderen Stelle steht, wird das von Zuschauern schon mal bemerkt.

Im Jubiläumsstück «Szenensprünge» reist die lustige Figur Hans Wurst dank einem Zauberspruch durch Szenen aus verschiedensten Stücken, wir erleben eine Rückblende durch die letzten 75 Jahre Theatergeschichte. Mal landet er bei Kalif Storch, mal bei Mozart persönlich, mal beim kleinen Prinzen.