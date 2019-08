Der Brand brach in der Nacht auf Freitag kurz nach 2 Uhr aus. Eine Polizeipatrouille bemerkte im Mehrfamilienhaus an der Ecke Rheingasse/Schafgässlein, in dem sich auch das «Grenzwert» befindet, das Feuer im Dachstock und alarmierte die Feuerwehr.

Die Bewohner mussten aus der Liegenschaft evakuiert werden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Sie musste in den Notfall gebracht werden. Eine zweite Person ging selbständig wegen Atembeschwerden dort hin.