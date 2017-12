Bijou neu auch als Anhänger

Erhältlich ist die Plakette ab 6. Januar. Die Preise bleiben gegenüber dem vergangenen Jahr unverändert. Die kupferne Plakette kostet 9, die silberne 18 und die goldene 45 Franken. Das Bijou kostet 100 Franken. Vom Erlös des Plakettenverkaufs hängt ab, wie viel Gelder für die Fasnacht an die Cliquen fliessen.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Fasnachts-Comités gibt es die Plakette zusätzlich als Anhänger zu kaufen. Dies war gemäss Kunz ein in den vergangenen Jahren vielfach geäusserter Wunsch gewesen. Wer sich die Blaggedde um den Hals hängen will, muss aber tiefer in die Tasche greifen. Nur das Bijou wird vom Comité mit einem «Ringlein für die Halskette» versehen.