Cartoonmuseum Basel und bz zeigen: «Von Corona gezeichnet»

Liebe Leserinnen und Leser

Dass die bz die Coronakrise zum Anlass nimmt, dem Comic über viele Wochen jeden Donnerstag eine ganze Seite Platz zu geben, um dem Chor der Empfehlungen und Ermahnungen zur Pandemie eine frische Stimme hinzuzufügen, hat mich sofort elektrisiert.

Mit dieser Idee versetzt sich die bz um gute 100 Jahre zurück in die Zeit der grossformatigen Sonntagsbeilagen, als die Katzenjammer Kids, Little Nemo und Crazy Kat amerikanische Zeitungen in Farbe aufmischten und so einen oft überraschend dissonanten Schlussakkord hinter die damals noch recht eintönigen Bleiwüsten setzten. Heute sind die letzten, abgemagerten Comicstrips, die bis vor ein paar Jahren gut versteckt zwischen dem Vermischten und dem Lokalwetter überlebt haben, vom Rotstift aufgespürt und erledigt worden. Umso grossartiger diese Gelegenheit, da Gegensteuer zu geben.

Nach der ersten Euphorie darüber, dass die geplante Serie einem Dutzend Schweizer Zeichnerinnen und Zeichnern erlaubt, ein grosses Publikum zu erreichen, merke ich, dass zwölf Comicschaffende eigentlich wenig sind. Denn in der Schweiz mehren jedes Jahr viele aufregende Talente die Szene der schon aktiven, teilweise lange etablierten Künstlerinnen und Künstler. Die Comicwelt ist, wie die Festivals Fumetto in Luzern und BDFIL in Lausanne stets eindrücklich vor Augen führen, eine überschäumende Melange von Newcomerinnen, stabilen Talenten und grossartigen Klassikern, kaum überschaubar, jung, quirlig und mutig.