Doch da blieb fast kein Stein auf dem anderen. Die breit aufgestellten Chemie-Mischkonzerne wurden in hoch spezialisierte Pharmaunternehmen umgebaut. Die «Chemische» und ihre Produktionsbetriebe sind praktisch verschwunden, während Jahren wurden Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Für viele Familien in der Region war das ein Drama.

Die Sozialpartnerschaft war angespannt, die Akzeptanz der Industrie in Basel schlecht. Mit der Brandkatastrophe in Schweizerhalle sank sie auf einen Tiefpunkt. Doch in der Industrie führte dieser nicht mehr wegzudiskutierende Schock des roten Rheins bis nach Rotterdam und die Millionen toter Fische zu einem neuen Sicherheitsbewusstsein. In den zehn Jahren nach Schweizerhalle holte man vieles nach, so gut, dass 1998 die Genschutz-Initiative, die Gentechnik praktisch verboten hätte, mit einer klaren Zweidrittelmehrheit abgelehnt wurde.

Und dann ging es aufwärts

Auch wirtschaftlich ging es aufwärts. Der Schock der Fusion von Sandoz und Ciba-Geigy war von kurzer Dauer. 1997 gründeten ein paar Forscher von Roche die Firma Actelion. Es ist wohl der erfolgreichste Spin-off der Region, umso mehr, als der Verkauf von Actelion an Johnson & Johnson gerade ein zweites Mal einen Spin-off ermöglichte: Die neue Firma Idorsia konnte mit 400 Spitzenforschern und einer Milliarde Cash an den Start. Eine solche Geschichte klingt nach Silicon Valley, aber nicht nach Bachgraben, Allschwil. Doch gerade dort wird ein weiterer Meilenstein gesetzt: der Schweizerische Innovationspark, Region Basel.

Die Branche hat, wie eingangs erwähnt, eine beinahe unglaubliche Dynamik entwickelt. Roche und Novartis begannen wieder zu investieren. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Milliarden.

Novartis setzte den Anfang mit den Campus und der Produktion in Stein, es folgten Roche mit Turm 1. Bayer verlegte den Europasitz nach Basel. Straumann legt seit ihrer Krise jährlich einen Zahn zu. Syngenta, heute in chinesischen Händen, schreibt Geschichte durch eine der grössten Übernahmen der Geschichte. Clariant, der Spezialitätenchemiker, produziert hier zwar nichts mehr, sorgt aber in der Branche für Schlagzeilen: Bahnt sich hier, nachdem die Fusion mit Huntsman verhindert wurde, eine neue Übernahme an? Still und leise hat sich Lonza zu einem äusserst erfolgreichen Pharma-Hersteller gemausert. Auch Lonza investiert, und zwar in Labors. In Basel. Dabei sei nicht verschwiegen, dass sowohl Roche und Novartis, die Zugpferde der Entwicklung, in der Region zurzeit insgesamt über 700 Stellen abbauen.

Viele profitieren mit

Vom Schwung profitiert das Gewerbe, allen voran die Bauwirtschaft. Die Hotels sind ausgelastet mit gut zahlenden Geschäftskunden. Es gibt ordentlich zu tun für Architekten, Ingenieure, Lüftungstechniker. Die Beschäftigtenstatistik liefert die Beweise: In Basel stieg die Zahl der Arbeitsplätze in zehn Jahren um 19 000 auf 191 000, im Kanton Baselland um 13 000 auf 148 000. Das sind Einkommen, die in der Region für Wohlstand sorgen.