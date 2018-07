Im Februar 2013, als Messepräsident Ueli Vischer das schicke Messezentrum in Basel mit viel Pomp eröffnete, wagte wohl niemand auch nur daran zu denken, dass sich die 430 Millionen Franken, die in den riesigen Bau investiert worden waren, nicht lohnen. Zu erfolgreich waren die Zugpferde, die Messen Baselworld und Art Basel, unterwegs. Champagnerlaune. Goldene Zeiten.

Nur fünf Jahre später der grosse Katzenjammer. Nachdem die Baselworld bereits in diesem Jahr in deutlich abgespeckter Form aufgetreten war, ist nun das Horrorszenario eingetroffen: Der grösste Aussteller, die Swatch Group, nimmt künftig nicht mehr teil. Dies setzt nicht nur den Verwaltungsrat der Messe Schweiz (MCH) unter Druck, sondern auch den Kanton Basel-Stadt. Er gehört mit einem Anteil über 33,5 Prozent zu den Hauptaktionären der MCH Group. Dies rechtfertige sich in der Wertschöpfung, die der Messebetrieb in der Region generiere, gab die Regierung vor einem Jahr bekannt. Sie schätzte diese Wertschöpfung damals auf 1,9 Milliarden Franken jährlich, wobei in den beiden Basler Halbkantonen über 10'000 Arbeitsplätze und zehn Millionen Franken Steuereinnahmen anfallen. Ein grosser Teil davon war bis dato der Baselworld zu verdanken. Jener Messe, die jetzt einer unsicheren Zukunft entgegenblickt.