Benedikt von Peter: «Es wird wahnsinnig wenig über die Seele gesprochen»

Keine Oper, kein grosses Schauspiele, Mitarbeiter auf Kurzarbeit, viel Planungsunsicherheit. Das Theater Basel muss seinen Betrieb durch die Krise retten.

Herr von Peter, am Mittwoch haben Sie geschrieben, Sie seinen überrascht vom Entscheid des Bundesrates, wieso?

Benedikt von Peter: Wir haben natürlich gedacht, dass es schlimm kommen kann. Wir standen jedoch davor in intensivem Kontakt mit den lokalen Behörden. Wir haben unser Gastrokonzept angepasst und es bestand der Tenor, dass man uns nicht schliessen will. Es war auch klar, dass es keinen richtigen Lockdown geben würde. Gleichzeitig wurden in Deutschland die Theater geschlossen. Nun haben wir hier eine Zwischenlösung und das erst noch unbefristet.

Viele Kulturschaffende interpretieren das Ganze als eine Entscheidung gegen die Kultur.

Da geht es vielleicht mehr um die Frage gehört zu werden. Oder um die Frage, wie wir das alles aushalten. Das Ganze hat gerade für viele kleinere Betriebe und einzelne Künstler schwere Folgen. Und man merkt jetzt auch, nach welchen Werten Entscheidungen getroffen werden. Klar geht es um die Wirtschaft, letztendlich um Steuergelder. Aber es wird wahnsinnig wenig über die Seele gesprochen oder darüber, wie es den Menschen geht.