Die neuen Patrouillenfahrzeuge der Basler Polizei sind der Star an der laufenden Muba. In ganz Europa werden die Schugger um ihre neuen fahrbaren Untersätze beneidet, die bisher allerdings noch nicht auf der Strasse eingesetzt werden. Kein Wunder: Die Luxus-Elektroautos des US-Herstellers Tesla sind zurzeit das Prestigeobjekt unter gut betuchten Autobesitzern. Flügeltüren, futuristisches Design, ein Touchscreen in der Grösse eines Fernsehers und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden.

Von diesen bezaubernden Werten haben sich wohl auch die Verantwortlichen bei der Basler Polizei und Baschi Dürr, der Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD), blenden lassen. Für rund eine Million Franken kaufte das JSD vor einem Jahr sieben Teslas des Modell X 100D und liess diese für den Polizeialltag umrüsten. Die Begeisterung über die neuen Fahrzeuge war offenbar so gross, dass dabei grosszügig über die Vorschriften hinweggesehen wurde, die bei einer solchen Beschaffung vorgesehen sind.