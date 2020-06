Basler Personenschifffahrt gerät in Schieflage

Dabei drosselt das Unternehmen in der nächsten Zeit bewusst das Tempo: «Wir wollen uns nicht überrennen lassen», sagt Geschäftsführer Peter Stalder. So gilt ein reduzierter Fahrplan von Donnerstag bis Sonntag. Beim Einstieg an der Schifflände müssen bauliche Massnahmen eingerichtet werden. Und bis auf Weiteres dürfen nur halb so viele Passagiere auf die drei Schiffe wie eigentlich erlaubt. Im Fall des 2018 in Betrieb genommenen Rhystärn, der eine Kapazität von 600 Personen hat, also 300. So soll der Sicherheitsabstand an Bord eingehalten werden können. Masken sind nur geplant, wo nötig «Wir sind kein ÖV, sondern eine Freizeitgestaltung», sagt Stalder. «Da passen Schutzmasken nicht.»

«Schaffen vielleicht die Hälfte des Umsatzes»

Für die Sommerferien plant die BPG mit einem speziellen Konzept. Aufgrund der aktuellen Situation würden wohl deutlich weniger ausländische Gäste kommen, so Stalder. Dafür bleiben mehr Basler zuhause. «Denen wollen wir ein bisschen Ferienfeeling vermitteln.»