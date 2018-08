Die Basler Hitzewelle war nicht nur gefühlt, sondern auch in Zahlen auf Rekordkurs. In Anzahl durchgehender Hitzetage mit Spitzentemperaturen über 30 Grad Celsius deklassierte dieses Jahr die Hitzeperiode von 2015 und schaffte es nur um einen Tag nicht, den Rekord des Hitzejahres 2003 zu brechen.

2018 wurden in Basel-Binningen von Meteoschweiz elf aufeinanderfolgende Hitzetage über der relevanten Marke gezählt, wie Zahlen ergeben, die der Schweiz am Wochenende vorliegen. 2015 dauerte die Periode nur sechs Tage an, 2003 waren es zwölf.

Der eigentliche Rekord aber ist alt

Den einen Tag, um mit dem Rekordjahr gleichzuziehen, verfehlte Basel am Donnerstag. Dann nämlich kühlten die Luftmassen bereits früh am Tag von Westen her ab, Wind kam auf und die Messstation verzeichnete noch eine Maximaltemperatur von 28,6 Grad. Immer noch heiss, aber nicht mehr so heiss, dass es einen statistischen Rekord seit Messbeginn ergäbe.