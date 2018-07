Von den 170 gestrandeten übernachteten rund 120 Personen in den Hotels. Dies waren der Airport Club im elsässischen Blotzheim, das Airport Hotel Basel und das Hyperion in Basel. Die anderen Passagiere hatten sich entschieden, nach Hause zu gehen. Sie wohnten in der Nähe.

Der Ausfall wird teuer

Die Fluggesellschaft kommt das teuer zu stehen: Sie bezahlte die Hotelübernachtung, die Mahlzeiten, sowie den Transport von und zu den Hotels, so Gaskell. Der Flughafen selbst hat keine Handhabe bei solchen Ausfällen, wie dessen Sprecherin sagt: "Das ist Sache der Airline beziehungsweise des Reiseveranstalters. Wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung."

Die Maschine von Small Planet war am Samstag wegen eines technischen Problems am Ausgangsort gar nicht erst in Basel angekommen. Für die Passagiere war die Airline darüber hinaus lange telefonisch nicht zu erreichen.