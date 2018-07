Euro-Airport bestätigt den Vorfall

Der Euro-Airport hat bestätigt, dass die Maschine am Samstag wegen eines technischen Problems am Ausgangsort nicht in Basel angekommen sei. Die rund 170 Passagiere seien seit Samstag in drei Hotels untergebracht, gab Flughafensprecherin Vivienne Gaskell gegenüber dem «Blick» an. Die Kosten für Übernachtungen und Mahlzeiten würden von der Airline übernommen.

Heute Morgen wurden die gestrandeten Passagiere erneut enttäuscht: Der geplante Bus vom Hotel zum Flughafen fuhr gar nicht erst.