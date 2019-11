Altersglühen im Vorstadttheater Basel: «Alt sein ist ok – wenn Du fit bist»

Viele alte Menschen sagen: «Alt werden ist nicht schön.» Wenn dem so ist: Wieso wollen dann alle alt werden?

Das Team am Vorstadttheater Basel geht zurzeit solchen Fragen nach. «Altersglühen» heisst die Veranstaltungsreihe, die das Programm bis in den März hinein prägen wird (siehe Kasten). Heute Abend ist Start mit dem Stück «Das dritte Leben - Ein poetischer Reigen über den letzten Lebensabschnitt».

Beim Probebesuch sitzt das Ensemble noch im Foyer am grossen Tisch beim gemeinsamen Mittagessen. Der Autor Jens Nielsen und der Regisseur Matthias Grupp nehmen sich Zeit für ein Gespräch, obwohl noch viel Arbeit ansteht. In den nächsten Stunden und Tagen entsteht die endgültige Form dessen, was das Ensemble seit zwei Monaten umtreibt. Da zeitgleich die Musikproben beginnen, verschieben wir unser Gespräch von der Bühne in die enge Garderobe.