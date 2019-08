Nach dem Besuch der «Excalibar» verliess das spätere Opfer am späteren Mittwochabend mit zwei Männern das Lokal am Kohlenberg und suchte mit den beiden Begleitern eine ihm unbekannte Bar im Kleinbasel auf, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Zum Raub kam es, als die Männer dieses Lokal am frühen Morgen wieder verliessen.

Unter einem Vorwand wurde das alkoholisierte Opfer zwischen 8.30 und 9.30 Uhr in der Feldbergstrasse in ein Mehrfamilienhaus und dort in einen Keller gelockt. Dort wurde der Mann angegriffen, zu Boden geschlagen und mit einer Stichwaffe bedroht. Danach nahm ihm die Täterschaft das Smartphone und Geld ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Dem verletzten Opfer, das sich ambulant verarzten lassen musste, gelang es erst später, die Polizei zu verständigen. Laut Staatsanwaltschaft waren drei bis vier Männer an der Tat beteiligt. Ein Teil von ihnen dürfte mit dem Opfer zuvor von Bar zu Bar gezogen sein.







