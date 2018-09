Ein 26-jähriger Mann wurde am Montagabend bei einem Streit in einem Basler Park durch eine Stichwaffe verletzt. Er war mit seiner Freundin in der Dreirosenanlage beim Basketballfeld und geriet nach 21 Uhr mit einem Unbekannten aneinander.

Die Gründe für den Streit seien unklar, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Rund zwanzig Personen hätten sich zu jenem Zeitpunkt im Park aufgehalten.

Der zunächst verbal ausgetragene Streit eskalierte, und der Unbekannte stach auf den 26-Jährigen ein. Das Opfer begab sich ins Spital, von wo aus die Polizei gerufen wurde.