Basel-Stadt nimmt an, Baselland lehnt ab: So hat Ihre Gemeinde abgestimmt

Münchenstein, Birsfelden, Liestal, Ziefen, Oltingen und Dittingen nahmen als einzige Baselbieter Gemeinden beide Volksinitiativen an.

Der Kanton Basel-Stadt nimmt beide nationalen Vorlagen an. Dabei unterstützte vor allem die Bevölkerung der Stadt beide Initiativen deutlich: 64,3% stimmten für die Konzernverantwortungs-Initiative, 60,4% sagten Ja zur Kriegsgeschäftsinitiative. In den Gemeinden Riehen und Bettingen stimmt die Bevölkerung dagegen zwei Mal Nein. Insbesondere Bettingen lehnt die Kriegsgeschäftsinitiative mit 68,8% deutlich ab. Bei der KVI sagten 60,3% klar Nein.

Basel-Stadt ist neben Bern und Zürich der einzige Kanton in der Deutschschweiz, welcher die Konzernverantwortungs-Initiative annimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von 55,2% ergaben sich 61,9% Ja-Stimmen. Nur in Neuenburg, im Jura und in Genf stimmte ein grösserer Anteil der Bevölkerung für die Annahme der KVI.

Im Kanton Baselland stimmten 52,5% gegen die Konzernverantwortungs-Initiative. Dies entspricht dem knappsten gestrigen Abstimmungsergebnis der Schweiz im Zusammenhang mit der KVI.