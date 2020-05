Badi oder doch nicht Badi: Nur gerade drei Gartenbäder beglücken zurzeit die Region

Gemäss SRF Meteo soll an diesem Wochenende schönstes Sonnenwetter mit Temperaturen bis zu 30 Grad herrschen. Die Lust auf eine Abkühlung wächst. Die Webseite www.badi-info.ch, auf der jedes noch so kleine Gartenbad und jede noch so kleine Badestelle an Schweizer Seen und Flüssen aufgelistet ist, zählt für Baselland und Basel-Stadt stolze 21 Gartenbäder auf. Doch nur gerade deren drei sind zurzeit geöffnet.

Während die Gartenbäder St. Jakob und Gitterli in Liestal nur beschränkt für Wassersportvereine, feste Gruppen und Schulen geöffnet haben, lädt einzig das Schwimmbad Nau in Laufen seit einer Woche auch private Schwimmerinnen und Aqua-Jogger zum Sporttreiben ein. Der Bund ermöglichte die Öffnung unter strengen Auflagen ab dem 11. Mai. Der Grossteil der Trägerschaften der Gartenbäder – zumeist sind dies die Gemeinden – verzichtete aber aufgrund der strengen Schutzvorgaben auf eine Inbetriebnahme. Die Gemeinden hoffen nun auf den nächsten Lockerungsschritt am 8. Juni.