Ungewohnte Kombination

Diese Kombination erstaunt: Der Cadillac XT4 kommt zunächst ausschliesslich mit 2-Liter-Dieselmotor nach Europa. Das ist einerseits für ein amerikanisches Auto sehr ungewöhnlich, andererseits auch, weil es der Diesel in Europa zunehmend schwer hat. Nichtsdestotrotz hat der Mutterkonzern GM im Motorenentwicklungszentrum in Turin einen komplett neuen Selbstzünder entwickelt. Der macht sich beim Kaltstart sofort bemerkbar und wirkt auch bei geringem Tempo noch etwas rau und präsent. Doch spätestens auf der Autobahn ist er kaum mehr hörbar und wirkt so kultiviert, wie man es in einem Cadillac erwarten darf.

Als Reisewagen auf der Autobahn macht sich der Amerikaner ohnehin gut. Mit 174 PS und 381 Nm Drehmoment, die schon ab 1500 Umdrehungen anliegen, ist er souverän genug motorisiert, um seine gut 1,8 Tonnen Gewicht in Schwung zu halten. Geschaltet wird über eine 9-Gang-Automatik, die ihre Aufgabe fast unmerklich erledigt – und mit dazu beiträgt, dass der XT4 mit einem Werksverbrauch von 6,9 l/100 km das Klischee vom durstigen Amerikaner Lügen straft.

Zum komfortablen Gesamteindruck gehören auch das sanft abgestimmte Fahrwerk, die weichen und bequemen Sitze und die gute Geräuschdämmung. Dem ausgedehnten «Roadtrip» nach amerikanischem Vorbild steht also nichts im Wege.

Sicher statt aufregend

Gegen das althergebrachte Klischee, dass amerikanische Autos nur für gerade Strecken taugen, wehrt sich der XT4 mit stoischer Gelassenheit. Er versucht gar nicht erst, den flinken Sportler zu mimen, meistert Kurven aber akkurat und ohne besorgniserregende Seitenneigung. Das sorgt für ein sehr sicheres Fahrgefühl – untermalt durch den optionalen Allradantrieb, der bei den ersten Testfahrten mit an Bord war. Im Fahrmodus «Tour», der vor allem für den Alltag in der Stadt und der Autobahn abgestimmt ist, fährt der Ami mit reinem Frontantrieb, um Sprit zu sparen. In den weiteren Fahrprogrammen (Sport, AWD, Offroad, Snow/Ice) wird die Hinterachse hingegen permanent angetrieben.