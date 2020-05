Strom als neue Lebensquelle

Verheissungsvoller könnte der Name kaum sein: Enyaq heisst der neue Elektro-SUV, den Skoda Anfang 2021 auf den Markt bringen will. Der Name bezieht sich auf das gälische Wort «Enya», was so viel bedeutet wie «Quell des Lebens». Das angehängte «Q» steht in der Skoda-Namenslogik für alle SUVs. Auf Kodiaq, Karoq und Kamiq. Was den Enyaq von seinen Brüdern unterscheidet: Er wurde als erster Skoda von Grund auf als Elektroauto konzipiert – und wird auch ausschliesslich als solches erhältlich sein. Als Basis nutzt Skoda den «Modularen Elektrifizierungsbaukasten» aus dem VW-Konzern, auf dem auch die VW-Modelle ID.3 und ID.4 aufbauen. Der Akku sitzt also platzsparend im Unterboden, je nach Modellvariante werden entweder nur die Hinterräder oder beide Achsen. Christian Strube, Skoda-Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: «Die vielfältigen Möglichkeiten des Modularen Elektrifizierungsbaukastens erlauben uns, den perfekten Enyaq für verschiedenste Anforderungen und Einsatzbereiche anzubieten.» Das Einstiegsmodell mit Heckantrieb, 180 PS und 62 kWh Batteriekapazität (Netto: 58 kWh). Damit sind laut WLTP-Zyklus bis zu 380 Kilometer möglich.

Der grössere Akku speichert maximal 82 kWh(Netto 77 kWh). So sind mit Heckantrieb und 204 PS-Maschine bis zu 500 Kilometer Reichweite laut WLTP möglich.

Auch mit Allrad

Am beliebtesten dürften hierzulande die Versionen mit Allradantrieb sein, hier kommt ein zweiter E-Motor an der Vorderachse zum Einsatz. Zwei Leistungsstufen sind hier geplant, als «80+» sind es 265 PS, im Topmodell «vRS» sollen es 306 PS werden, womit die Beschleunigung auf 100 km / in sechs Sekunden gelingen soll. Für beide Allrad-Versionen verspricht Skoda 465 Kilometer Reichweite. Nebst Reichweite ist bei einem E-Auto natürlich das Aufladen ein zentraler Punkt. An Wechselstrom-Ladesäulen, wie man sie zu Hause als Wallbox installieren kann, aber auch häufig an öffentlichen Plätzen findet, lädt der Stromer mit maximal 11 kW und ist damit nach sechs bis acht Stunden voll geladen. Unterwegs lädt der Enyaq an Gleichstrom-Schnellladesäulen mit maximal 125 kW; damit lädt der Akku in 40 Minuten von 10 auf 80% geladen. Im Notfall lässt sich der Enyaq freilich auch an der Haushaltssteckdose laden, das dauert dann allerdings mehr als 24 Stunden. Mit der Möglichkeit zum Schnellladen und der ansehnlichen Reichweite bietet der Enyaq auf jeden Fall gute Voraussetzungen, um auch auf langen Strecken zu überzeugen.