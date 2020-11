Stiller Alltagsheld

SUV-Trend hin oder her: Der Audi RS4 Avant wird weiterhin gerne als Traum für Familienväter betitelt. Für einen Ausflug ins Gelände ist er mangels Bodenfreiheit zwar nicht gerüstet, ansonsten gibt er sich im Test aber als veritabler Alleskönner. Er erweist sich dank 505 bis 1495 Litern Kofferraumvolumen als talentierter Umzugshelfer, dank fünf Sitzplätzen als Personentransporter – und ist dank Allradantrieb auch bei strömendem Regen spurstabil und sicher unterwegs.

Vor allem aber gibt sich der Sportkombi als überraschend gediegener Reisewagen. In Zeiten von Corona ist das Auto auch für lange Strecken das Fortbewegungsmittel der Wahl; so standen im Testzeitraum gleich zwei lange Fahrten nach Deutschland an – wo der RS4 sein volles Talent aufblitzen lassen konnte.

Auf den Autobahnen ohne Tempolimit wären 280 km/h möglich – vor allem aber ist es das Wissen um die Leistungsreserven, was für entspanntes Reisen sorgt. Der 2,9-Liter-V6 mit doppelter Turboaufladung ist nämlich kein nervöses Sporttriebwerk, sondern ein souveräner Arbeiter. Er schüttelt seine 450 PS und 600 Nm ohne unnötiges Theater aus dem Ärmel und schiebt den Kombi gelassen, aber kräftig an. Das verleitet nicht zu Tempo-Exzessen, macht das Reisen aber erhaben.