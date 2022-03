Skoda Enyaq Coupé Unter der Glaskuppel Die Coupé-Variante des Enyaq iV ergänzt Skodas erfolgreich gestartete Elektro-Modellreihe in Richtung Sportlichkeit und Emotionalität.

Skdoa Enyaq iV RS Coupé. Bild: zVg

Bereits in den 1930er-Jahren sorgten die Skoda-Coupés Rapid Six und Popular Monte Carlo für Aufsehen, und in den 70er-Jahren waren es der 110 R und sein Rallye-Derivat 130 RS, welche die damals ziemlich karge Ostautoszenerie farbiger machten. Nun lebt die Coupé-Tradition in Mlada Boleslav neu auf – in Form des vollelektrischen Enyaq Coupé iV.

Natürlich steht diese neue Karosserievariante dem vor einem Jahr lancierten SUV-Modell Enyaq iV sehr nahe, und über den modularen Elektrobaukasten des VW-Konzerns gehören mehrere Konzernmodelle ebenfalls zur Verwandtschaft. Trotzdem ist es den tschechischen Designern gelungen, dem Viertür-Coupé einen eigenständigen Auftritt zu verpassen. Wesentlich geprägt ist dieser von der Coupé-Silhouette und vom Panorama-Glasdach. Antriebsseitig hebt sich das Coupé RS iV als erstes RS-Modell von Skoda mit Elektroantrieb hervor. Charakteristisches Merkmal ist das sogenannte Crystal Face mit den 131 LED, die die vertikalen Rippen des Grills und eine horizontale Leiste illuminieren. Beim RS iV sind die Aussenspiegelkappen in Glanzschwarz lackiert, und – als Erkennungsmerkmal der RS-Modelle – verläuft in der Heckschürze ein roter Reflektor.

Das Coupé-Heck kostet nur wenig Platz im Innenraum, bringt dafür aufgrund des verringerten Luftwiderstandes etwas mehr Reichweite. Bild: zVg

Software-Update für alle

Parallel zum Coupé bringt Skoda auch im Standard-Enyaq ein Update, zu dem die Batteriekonditionierung, die Angebotserweiterung an Assistenzsystemen und die Aktualisierung des Infotainments zählen. Das Enyaq-Coupé ist 4,65 Meter lang und 1,62 Meter hoch. Sein Radstand ist mit 2,77 Meter arttypisch gross. Das verhilft, zusammen mit der Coupé-Dachlinie und den grossen Rädern, zu harmonischen Proportionen. Hinsichtlich Innenraumabmessungen liegt das Coupé nur wenig hinter dem Basismodell. Da das grosse, dunkel getönte Glasdach dünner ist als ein Volldach, brauchen die Fondpassagiere keine Nackenbeschwerden zu befürchten. Selbst das Kofferraumvolumen ist mit 570 Litern nur gerade 15 Liter kleiner als jenes des Standard-Enyaq.

Weil der Luftwiderstand des Coupé mit dem cW von 0,234 sehr niedrig ist, ergeben sich mit einer Ladung der 77-kWh-Batterie WLTP-Reichweiten von bis zu 540 Kilometern. Die beiden E-Motoren – eine Synchronmaschine für den Hauptantrieb hinten und ein Asynchronmotor vorne – machen für je maximal 30 Sekunden 195 kW (iV 80x) respektive 220 kW (RS) verfügbar. Auch mit den Drehmomenten von 425 und 460 Nm wird für flotte Beschleunigung gesorgt: Aus dem Stand erreichen die 4×4-Modelle die 100-km/h-Grenze nach 7,4 respektive 6,5 Sekunden. Die über die Hinterräder angetriebenen Varianten mit 132 oder 150 kW werden in der Schweiz nicht angeboten.

Bei den Ausstattungsvarianten des Coupés spricht Skoda wie schon beim Basismodell von Design Selections. Im Coupé RS iV, das in der Schweiz als erstes Modell eingeführt wird, hat der Kunde die Wahl zwischen den Selections RS Lounge und RS Suite – zu Preisen von 59800 und 60470 Franken. Mit den Vollelektromodellen hat man sich nun also auch bei Skoda an neue Preislagen zu gewöhnen.

Im RS iV und in den Modellen mit Sportline-Ausstattung ist das Sportfahrwerk Standard. Das heisst, es wird straffer gefedert und gedämpft, und das Fahrzeug liegt vorne 10 und hinten 15 Millimeter tiefer. Mit der Progressivlenkung und der adaptiven Dämpferregelung DCC passt sich die Fahrwerksabstimmung jeder Fahrsituation an. Über die Moduswahl Driving Mode Select sind die Einstellungen Eco, Comfort, Normal und Sport verfügbar. Für die Allradversionen iV 80x und RS iV wurde zusätzlich das Fahrprofil Traction entwickelt. Es ist für das Befahren unbefestigter Wege oder Strecken mit niedrigsten Gripwerten vorgesehen.

Die Elektronik wurde mit einem Update verbessert. Bild: zVg

Im Kombiinstrument, das optional durch ein Head-up-Display mit Augmented Reality ergänzt werden kann, werden alle wichtigen Infos angezeigt. Für die Bedienung der meisten Funktionen steht ein 13-Zoll-Infotainment-Display zur Verfügung. Dank dem Software-Update für die ganze Enyaq-Modellreihe sind mit Ladeleistungen bis zu 135 kW noch kürzere Ladezeiten möglich. So kann der Akku in nur 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Rund siebeneinhalb Stunden dauert es an der 11-kW-Wallbox zu Hause.

Auf der Strasse glänzen sowohl der iV 80x als auch der RS mit guter Beschleunigung und agilem Handling. Auffallender Unterschied zwischen den Modellen ist weniger die Antriebsleistung als die Fahrwerksabstimmung, die beim RS doch deutlich straffer ist. Entsprechend werden schlechte Strassenoberflächen oder Querfugen nur wenig gefiltert ins Innere übertragen, sodass man gelegentlich gerne auf den Comfort-Modus zurückgreift. Der Rekuperationsgrad lässt sich an den Schaltwippen am Lenkrad einstellen. Allerdings kann man dies ruhig dem Auto überlassen, denn die automatische Steuerung in Verbindung mit den Navigationsinfos ist perfekt.