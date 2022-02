Renault Megane E-Tech Electric Elektropionier zündet Stufe zwei Der Renault Megane E-Tech Electric bietet mit seiner neuen Elektrofahrzeug-Plattform jede Menge Energie- und Fahr-Potenzial.

Renault Megane E-Tech Electric Bild: zVg

Uns wird die Elektromobilität als Technologie in die Zukunft begleiten, das ist heute unbestritten. Renault hat den Weg dazu massgeblich geebnet, denn die Franzosen gehörten zusammen mit den Allianzpartnern Nissan und Mitsubishi ab 2010 zu den ganz frühen E-Mobil-Anbietern (Nissan Leaf, Mitsubishi iMiev, Renault Zoe). Mit dem Megane E-Tech Electric startet Renault jetzt das «Elektrofahrzeug Generation 2.0».

Der moderne Look der fünften Megane-Generation wurde von Renault mit zwei Concept-Cars im 2019 und 2020 vorgezeichnet. Generation 2.0 ist denn auch beim Aussehen eine klare Ansage und findet innen mit der riesigen Bildschirmlandschaft mit 12-Zoll-Hauptinstrument und ebenso grossem Multimedia-Display ihre Fortsetzung. Eine weitere Ansage sind 450 km Reichweite. Doch der Reihe nach: Mit 4,20m Länge bleibt der neue Megane kompakt, bietet aber gleichwohl gute Platzverhältnisse. Das hat er der neuen Plattform CMF-EV zu verdanken, auf der beispielsweise auch der Nissan Ariya aufbaut. Erwartungsgemäss ist die Batterie tief im Fahrzeugboden eingebaut. Sie ist mit nur 11 cm Höhe die wohl niedrigste Batterie auf dem Markt und ist gegenüber dem Zoe um 40 Prozent weniger hoch. Diese geringe Bauhöhe ermöglicht auch eine niedrige, aerodynamische Fahrzeugform.

Aus Erfahrungen gebaut

Elektromotor, Leistungselektronik und weitere Technik werden vorne unter der Motorhaube an einem einzigen Ort zusammengeführt. «Wir kennen von Zoe (Frontmotor) und Twingo Electric (Heckmotor) die Vorteile beider Motorpositionen», erklärt Yann Chénot, Pressesprecher für E-Fahrzeuge am Renault-Hauptsitz. Deshalb habe man sich bei der von Grund auf neu entwickelten Plattform für die nun gewählte Motorposition entschieden. Übrigens ist die Plattform auch für zwei Elektromotoren und damit für Allrad vorbereitet, doch anders als Nissan beim Ariya, verzichtet Renault beim Megane auf eine AWD-Version – sehr zum Bedauern von Renault Schweiz.

Der erste Eindruck überzeugt

Das hochwertige Interieur sorgt mit bequemen Sitzen, grosszügiger Kopf- und Beinfreiheit auch im Fond sowie den grossen Infodisplays für einen positiven ersten Eindruck. Die Aussentürgriffe fahren bei der Annäherung an den Wagen aus und ziehen sich beim Losfahren wieder ein. Und bereits nach kurzer Fahrstrecke wird der Megane seinem Ruf als dynamischer Kompaktwagen gerecht. Manövrieren wird mit eher kleinen Lenkradbewegungen der sehr direkt übersetzten Lenkung (12:1) vereinfacht und im Kurvengeläuf vermittelt diese sehr direkte Auslegung eine erfreuliche Sportlichkeit, gepaart mit guter Rückmeldung. «Wir haben bewusst wieder Megane als Name gewählt, denn wir wollen das dynamische Image nutzen und weiterführen», erläutert Yann Chénot. Und nach den ersten Stunden mit dem Wagen können wir dies auch bestätigen. Leistung ist mit 160 kW (218 PS) und 300 Nm füglich vorhanden, wobei der Elektromotor ohne sogenannt seltene Erden konstruiert ist.

Der Megane wird in der Schweiz von einer Batterie mit 60 kWh Kapazität gespeist, die 40-kWh-Batterie und der 96-kW-Motor (130 PS) werden hingegen nicht importiert.

Vernetzt und schnell geladen

Der Rekuperationsgrad lässt sich mittels Wippen am Lenkrad in drei Stufen verstellen, bietet freies Rollen bis 1-Pedal-Drive. Der optimierte Ladeprozess stellt eine möglichst hohe durchschnittliche Ladeleistung sicher. An einer Wallbox (AC 22 kW) lädt der Megane zusätzliche 50km Reichweite in nur 20 Minuten, und die ganze Batterie ist in etwas über drei Stunden voll. An einer 130-kW-DC-Schnellladestation sind 50km in sieben Minuten «gebunkert», 250 km in 25 Minuten und die volle Ladung dauert nur 75 Minuten.

Renault Megane E-Tech Electric Bild: zVg

Elektrofahrzeug Generation 2.0 heisst aber auch eine vielseitige Vernetzung. Da gehört die Datenabfrage via «My Renault App» dazu, doch wurden auch neue Over-the-Air-Möglichkeiten geschaffen. Das funktioniert für die Firmware des Multimediasystems, womit neben Navigationsdaten so auch die Funktionalität des Betriebssystems Google Automotive Services stets aktuell gehalten wird. Der Megane startet als «Equilibre» bei 38500 Franken und steigt in 3000-Franken-Schritten weiter zu «Techno» und dann zu «Iconic». Nützlich, aber nur gegen Aufpreis gibt es die energieeffiziente Wärmepumpe-Heizung. Auch Advanced Driving Assist kostet Aufpreis, kann aber mit intelligentem, adaptivem Tempomat die Topografie und die Strassensituationen in der Geschwindigkeitsgestaltung einbinden.

Bestellstart war am 1. Februar, erste Megane E-Tech Electric stehen im April in der Schweiz. Der aktuelle Megane mit Verbrennungsmotoren bleibt noch für mindestens zwei Jahre in Produktion.

Renault Megane E-Tech Electric Bild: zVg