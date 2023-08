Porsche 718 SPYDER RS Furioses Finale Bevor die Modelle 718 Cayman und Boxster elektrisch werden, zelebriert Porsche im 718 Spyder RS ein letztes Mal den Benzinmotor.

Porsche 718 Spyder RS in Sonderlackierung "Sternrubin Neo". Bild: zVg

Die Marken-Ikone 911 will Porsche noch, solange es geht, mit Verbrennungsmotor anbieten. Bei der darunter angesiedelten Modellreihe 718, bestehend aus dem Coupé Cayman und dem Roadster Boxster, wird schon 2025 auf Strom umgestellt. Ein mutiger Schritt, schliesslich sind elektrische Sportwagen bisher noch sehr selten. Bevor es so weit ist, wird der Verbrennungsmotor im Mittelmotor-Roadster mit einem spektakulären Finale verabschiedet: stärker, leichter, radikaler. So lautet das Rezept für den 718 Spyder RS, den letzten 718 mit Verbrennungsmotor. Ebenjener Verbrennungsmotor ist auch der Hauptdarsteller im Spyder RS. Es handelt sich dabei um den Sechszylinder-Saugmotor, der auch im 911 GT3 oder im 718 Cayman GT4 RS zum Einsatz kommt. Und in praktisch unveränderter Form auch im 911-GT3-Cup-Rennwagen. Zutaten aus der Motorsportabteilung, wie der starre Ventiltrieb oder die Einzeldrosselklappen für jeden Zylinder sorgen für ein extrem direktes Ansprechverhalten und ermöglichen bis zu 9000 Umdrehungen. Ein Porsche-Sprecher ­bezeichnet das Aggregat im offenen Spyder RS gar als Musikinstrument. Eine Aussage, die sich nach der ersten Testfahrt auf der Schwäbischen Alb, unweit von Stuttgart, zweifellos ­bestätigen lässt. Unterschiedlichste Tonarten Je nach Drehzahl und Gaspedal-Stellung gibt der 4-Liter-Motor fein dosierte, mechanische Geräusche in verschiedensten Tonarten von sich. Vom tiefen Brummen knapp über Leerlaufdrehzahl über ein dramatisches Gurgeln und Schnauben bis hin zum zügellosen Schreien kurz vor dem Hochschalten. Besonders erfreulich ist, dass dieses Konzert hauptsächlich für die Insassen stattfindet und nicht in übertriebener Lautstärke für Aussenstehende. Denn markant sind nicht die Auspuffklänge, sondern die Ansauggeräusche. Und für die ist der 718 Spyder RS, das offene Pendant zum 718 Cayman GT4 RS, die perfekte Bühne. Der Motor saugt die Luft über Öffnungen hinter den Sitzen an; also direkt neben den Ohren von Fahrer und Beifahrer.

Angepasste Luftführung

Wenn Porsche das Kürzel «RS» auf ein Modell setzt, steckt in der Regel grosser Aufwand ­dahinter, um das Auto zum radikalsten seiner Baureihe zu machen; ein Cabriolet oder Road­ster mit Strassenzulassung durfte dieses Kürzel bislang noch nie tragen, denn es geht bei einem «Renn Sport» um maximale Rennstreckentauglichkeit. Beim 718 Spyder RS sieht es etwas anders aus. Er ist primär für Ausfahrten auf der Strasse ausgelegt, bedient sich aber dennoch kräftig an Motorsport-Anleihen. Nicht nur beim Antrieb. So kommen dieselben Fahrwerkskomponenten wie im Rundkurs-optimierten GT4 RS zum Einsatz. Die Federung wurde um rund 50% weicher ausgelegt, sodass der Roadster spürbar geschmeidiger abrollt. Die augenfälligste Änderung – nebst dem fehlenden Dach – ist der Verzicht auf den beim Coupé montierten, grossen Heckspoiler. Stattdessen gibt es eine diskretere Abrisskante am Heck. Um die Balance zu wahren, wurde die Spoilerlippe an der Front verkleinert. So generiert der Spyder RS zwar keinen Abtrieb, gibt sich in dieser Hinsicht aber total neutral und erfährt bei hohem Tempo keinen Auftrieb.

Der Bürzel am Heck eliminiert den Auftrieb. Bild: zVg

Leicht wie ein Regenschirm

Apropos: Die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche mit 308 km/h an (0–100 km/h in 3,4 Sekunden). Mit aufgesetztem Verdeck empfiehlt der Hersteller allerdings, da, wo es erlaubt ist, maximal 200 km/h zu fahren. Denn hierbei handelt es sich nicht um ein konventionelles, elektrisch versenkbares Cabrio-Dach, sondern viel eher um einen Wetterschutz für Notfälle. Die Konstruktion inklusive Befestigungspunkten an der Karosserie wiegt nur 18,5 kg; das elektrische Verdeck des Standard-Boxster kommt auf 34,8 kg. Dafür ist statt Knopfdruck Arbeit angesagt: Das Verdeck kommt in zwei Teilen. Der Hauptteil, nur 8 kg leicht, findet in einem Abteil unter der grossen Heckklappe Platz und muss am Scheibenrahmen befestigt werden, bevor er an zwei Haken hinter den Sitzen gespannt wird. Hinzu kommt ein Wetterschutz, der als Heckscheibe montiert wird. Das Hauptteil kann ohne Wetterschutz als «Bimini-Top» ähnlich einem Motorboot montiert werden. So sitzt man zwar im Schatten, spürt aber den Fahrtwind und hört das volle Klangspektrum des Motors. Ein Leichtgewicht dank Karbon Nicht nur beim Verdeck wurde an Gewicht gespart. Die Haube ist aus Karbon gefertigt und fast alles Unnötige wurde weggelassen. So bringt der 718 Spyder RS gerade einmal 1410 kg auf die Waage. Weniger Minimalismus ist dagegen bei den Kosten angesagt: Um mindestens 190 700 Franken muss man sein Bankkonto für den Kauf erleichtern; den Verbrauch gibt Porsche mit 13,0 l/100 km an. Beides mag hoch erscheinen. Für eine derart furiose Derniere ist das aber gerechtfertigt.