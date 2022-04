Oldtimer Automobile Geschichte erleben Nach zwei vermiesten Coronajahren hoffen die Oldtimer-Fans nun auf eine gute Saison 2022.

Ende Mai findet die Oldtimermesse Swiss Classic World in Luzern statt. Bild: zVg

Oldtimer üben einen besonderen Reiz aus. Und jetzt, zum Frühling, ist es wieder Zeit, dass die Fahrzeuge aus dem Winterschlaf geweckt und ans Tageslicht geholt werden. Ob kleine Fiat 500 und Renault R4, luftige Austin Healey, edle Rolls-Royce, chromverzierte Ford Thunderbird oder Bubenträume à la Lamborghini Countach – sie sind eine wohltuende Abwechslung im durchgetakteten Leben der Moderne und erwecken Erinnerungen an unser «Früher», an die gute alte Zeit.

Die Definition des Oldtimers ist simpel: Das Auto – oder das Motorrad – wurde vor 30 Jahren und länger erstmals in Verkehr gesetzt. Und das trifft heute auf all jene Autos zu, die Anfang der 1990er-Jahre gebaut wurden. Aktuell sind das Modelle wie die ersten Audi Cabriolet, erste Jahrgänge des Opel-Kadett-Nachfolgers Astra, der Citroën Xantia oder der Subaru SVX. Letzterer wirkt noch heute mit flacher Bauweise und grosser Glaskuppel recht futuristisch. Was eben noch als modernes Auto galt, wird ein Oldtimer.

Rollendes Kulturgut

Oldtimer mögen für den einen oder anderen als Wertanlage dienen, doch das ist mit Blick auf die Instandhaltungskosten, den Garagierbedarf und den Pflegeaufwand eher die Ausnahme. «Für die meisten Besitzer steht an erster Stelle die Freude am eigenen Oldtimer», meint denn Ruedi Müller vom SHVF, der Swiss Historic Vehicle Federation, dem Dachverband von 140 Schweizer Veteranenfahrzeug-Clubs. Nicht selten ist der Oldie das alte Familienauto, mit dem man in die Ferien zu fahren pflegte oder auf dem man gar einmal selber die Führerprüfung absolviert hatte. Das Auto als Grundlage der individuellen Mobilität bildet einen wichtigen Baustein in der Entwicklung und am Wohlstand unserer Gesellschaft. Seine Geschichte zu bewahren ist zwar auch Sache von Museen und Sammlungen, prägt sich aber am stärksten ein, wenn Oldtimer-Besitzer ihre Fahrzeuge für die Allgemeinheit erlebbar machen. «Auf diese Weise schaffen wir es, dass die Oldtimerei auch künftig das Volk auf ihrer Seite weiss», meint Ruedi Müller. Oldtimer erleben und erlebbar machen ist aus Sicht des Veteranenfahrzeug-Dachverbands SHVF ein Schlüssel dafür, dass Oldtimer als Kulturgut bewahrt werden.

Made in Switzerland: Martini Six von 1927. Bild: zVg

Kulturgut erleben

Nach zwei Coronajahren stehen die Zeichen gut, dass Oldtimer-Freunde ihr Hobby nun wieder ohne Beschränkungen unter die Menschen bringen können. Erste Veranstaltungen fanden bereits statt, wie die Oldtimer-Shuttle in der Berner Museumsnacht. Eine nächste Chance am Wochenende nach Ostern sind die Historic Vehicle Days. Da bringen Oldtimer-Besitzer ihre Schätze auf die Strasse und teilweise nutzen Klubs die Gelegenheit, um erste Ausfahrten zu organisieren. Eine Liste der Veranstaltungen findet sich auf der Website des Dachverbandes (www.o-io.ch) Automobile Geschichte lässt sich auch an regnerischen Tagen erleben. Dieses statische Erlebnis findet man in ausgewiesenen Sammlungen. Einige der wichtigsten Orte sind das Pantheon in Muttenz, die Autohalle in Andelfingen, die Autobau-Erlebniswelt in Romanshorn, der Meilenstein in Langenthal, das Verkehrshaus Luzern, die Emil Frey Classics in Safenwil oder die Lastwagen-Museen von Saurer in Arbon oder von FBW in Wetzikon.

Saurer-Museum in Arbon. Bild: zVg