Der Shooting Brake ist ursprünglich eine Karosserievariante, die vor allem für Jäger gebaut wurde, welche mehr Platz für ihre Ausrüstung brauchten. Beliebt waren die Shooting Brakes vor allem in den 1960er-Jahren. Nun nimmt Kia dieses klassische Thema wieder auf und interpretiert es neu.

Mit dem Pro Ceed kommt nun ein dynamisches Kombi-Coupé mit fünf Türen, dass ebenso wie seine kürzlich eingeführten Schwestermodelle der dritten Generation Ceed und Ceed Sportswagon auf der K2-Plattform steht. Der Shooting Brake ersetzt den coupéartigen Dreitürer. «Mit seiner Kombination von dynamischem Design und praktischen Qualitäten sticht er aus dem Angebot kompakter Familienautos deutlich hervor.», so Emilio Herrera, CEO von Kia Motors Europe.

Mit geduckter Haltung, der Kia-typischen Tigernase und abfallender Dachlinie kommt der 4,61 Meter lange, 1,80 Meter breite und nur 1,42 Meter hohe Koreaner, der in Deutschland designt und entwickelt wurde, sportlich daher. Der Pro Ceed ist 5 Millimeter länger als der Kombi und gleichzeitig 43 Millimeter niedriger.