Mercedes Vision EQXX Auf dem Weg zur Vierstelligkeit Im Rahmen der Elektronikmesse CES in Las Vegas hat Mercedes die Studie EQXX gezeigt: Ein E-Auto mit mehr als 1000 km Reichweite.

Mehr als 1000 Kilometer Reichweite: Mercedes Vision EQXX. Bild: zVg

Die Reichweite ist weiterhin der grösste Vorbehalt, wenn es darum geht, ob man sich nun ein Elektroauto kaufen soll oder nicht. Doch hat sich in den letzten Jahren viel getan. Mehr als 300 Kilometer am Stück sind schon mit fast allen Stromern möglich. Mit dem EQS hat Mercedes bereits jetzt ein Auto im Angebot, das mit 784 Kilometern Reichweite nach WLTP-Messung kaum mehr Wünsche offenlässt – und auch für lange Strecken problemlos taugt. Um mit Verbrennungsantrieben gleichzuziehen gilt es aber, eine eher psychologisch wichtige Hürde zu überspringen: 1000 Kilometer mit nur einer Akkuladung. Das will Mercedes mit der Konzeptstudie EQXX einlösen – und im kommenden Sommer auch mit einem echten Fahrversuch beweisen.

Ein ausfahrbarer Diffusor am Heck sorgt für noch weniger Luftwiderstand. Bild: zVg

Interessant ist aber nicht nur die enorme Reichweite, sondern vor allem auch, wie sie zu Stande kommt: Der Akku des EQXX bietet mit knapp 100 kWh etwas weniger Speicherkapazität als jener im EQS, ist aber um die Hälfte kleiner und um rund einen Drittel leichter, was auch den Einbau in kleinere Fahrzeuge ermöglicht. Die enorme Reichweite kommt schlussendlich durch einen extrem effizienten Antriebsstrang zu Stande: Mercedes spricht von 95% Effizienz, heutige E-Autos kommen auf rund 88%. Ein weiterer Baustein für hohe Reichweite ist eine hohe aerodynamische Effizienz: Mit einem cW-Wert von 0,2 ist der EQS derzeit das aerodynamischste Auto der Welt. Die Studie EQXX geht mit einem Wert von 0,17 nochmals besser durch den Wind.

Aerodynamik hat beim EQXX höchste Priorität. Bild: zVg

So erwartet Mercedes einen Verbrauch von weniger als 10 kWh/100 km – die derzeitigen E-Autos liegen meist zwischen 14 und 25 kWh/100 km. In Serie gehen wird der EQXX in dieser Form zwar kaum. Sehr wohl aber einzelne Komponenten wie zum Beispiel Akku- und Antriebstechnik, Leichtbautechniken (die Studie soll trotz grosser Akkus nur knapp 1,8 Tonnen wiegen) sowie vielleicht auch das Solardach, das an einem sonnigen Tag bis zu 25 Kilometer zusätzliche Reichweite einbringen kann.

Wann das erste Serienauto mit vierstelliger Reichweite auf den Markt kommt, lässt sich schwer abschätzen. Möglich ist ein solcher Wert aber bald.